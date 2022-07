EYOF: la nazionale femminile in semifinale

BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- Dopo la maschile approda nella semifinale dell’ European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso a Banská Bystrica in Slovacchia anche l'Under 19 femminile allenata da Gagliardi. Oggi le azzurrine hanno superto 3-0 (25-17, 27-25, 25-21) le padrone di casa della Slovacchia, chiudendo al secondo posto la Pool B.

Una prova di carattere per Giuliani e compagne che sono riuscite a capitalizzare gli errori avversari e a rimanere in partita anche nei momenti più complicati dei set.

Domani, come previsto dal calendario della competizione, le azzurrine osserveranno una giornata di riposo. L’Italia tornerà in campo venerdì 29 luglio alle 16.30, sempre alla Sl. Lupca Volleyball Hall, per affrontare la vincente della Pool A in semifinale.

CRONACA – Sono le azzurrine a interrompere l’equilibrio che caratterizza l’avvio del match e a portarsi in vantaggio (7-4). Giuliani e compagne mantengono alto il ritmo e si portano sul +4 (12-8). Al rientro da un time out la Slovacchia prova ad accorciare (13-11), ma sono sempre le azzurrine a rimanere avanti nel punteggio (18-15) e a conquistare la prima frazione (25-17).

In apertura del secondo set è la Slovacchia a premere sull’acceleratore (5-9). Le azzurrine si disuniscono, faticano a trovare continuità e la formazione di casa resta in vantaggio (11-14). Con pazienza Giuliani e compagne accorciano (13-14) e ristabiliscono la parità (15-15). Le due squadre procedono quindi appaiate (20-20). La Slovacchia allunga (20-23) e conquista il primo set point (22-24). Le azzurrine sono brave a ricompattarsi, a ristabilire la parità (24-24) e a spuntarla ai vantaggi (27-25) portandosi sul 2-0.

Nel terzo set è l’Italia ad approcciare il campo in modo più determinato (8-3). Le azzurrine continuano a macinare buon gioco e punti, si mantengono avanti (11-7e si spingono sul +5 (15-10). Reazione d’orgoglio della Slovacchia che sfrutta un passaggio a vuoto dell’Italia e sul 16-11 piazza il break che vale la parità (16-16). Le azzurrine riprendono il filo e trovano un nuovo allungo (20-18). Tutto facile nel finale per le ragazze di Gagliardi che vincono set e partita (25-21) e conquistano il pass per la semifinale.

IL TABELLINO-

ITALIA-SLOVACCHIA 3-0 (25-17, 27-25, 25-21)

ITALIA: Viscioni 12, Modesti 1, Ituma 11, Giuliani 12, Acciarri 5, Passaro 2; Ribechi (L), Adriano 3, Munarini 2, Batte 1, Gambini, Esposito 1. All. Gagliardi.

SLOVACCHIA: Fricova 5, Slivkova 5, Haskova 11, Hrusecka 5, Boledovicova 8, Slivkova; Justhova (L), Valentova 2, Stermenska, Matalikova 4. Ne: Kartikova, Siladiova. All. Malicky.

ARBITRI: Demir (TUR), Glod (POL)

DURATA SET: 22’, 32’, 27’

ITALIA: 1 a, 13 bs, 10 mv, 23 et

SLOVACCHIA: 6 a, 18 bs, 5 mv, 27 et

CALENDARIO E RISULTATI

Impianto di gioco: Sl. Lupca Volleyball Hall

Pool A: Turchia, Romania, Polonia, Bulgaria

Pool B: Serbia, Italia, Slovenia, Slovacchia

Lunedì 25 luglio 2022

Ore 11:30 - Serbia-Italia 3-1 (12-25, 25-22, 25-19, 25-13)

Ore 14:00 - Romania-Polonia 0-3 (21-25, 18-25, 16-25)

Ore 16:30 - Slovacchia-Slovenia 1-3 (23-25, 21-25, 27-25, 22-25)

Ore 19:00 - Bulgaria-Turchia 0-3 (22-25, 22-25, 18-25)

Martedì 26 luglio 2022

Ore 11:30 - Italia-Slovenia 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

Ore 14:00 - Polonia-Turchia 3-1 (24-26, 25-22, 25-21, 25-19)

Ore 16:30 - Serbia-Slovacchia 3-0 (25-20, 26-24, 25-15)

Ore 19:00 - Romania-Bulgaria 3-0 (25-19, 25-14, 25-22)

Mercoledì 27 luglio 2022

Ore 11:30 - Slovenia-Serbia 0-3 (28-30, 21-25, 20-25)

Ore 14:00 - Turchia-Romania 3-0 (28-26, 25-20, 25-12)

Ore 16:30 - Italia-Slovacchia 3-0 (25-17, 27-25, 25-21)

Ore 19:00 - Polonia-Bulgaria

Venerdì 29 luglio 2022 - Semifinali

Ore 11:30 - A3° - B4°

Ore 14:00 - B3° - A4°

Ore 16:30 - A1° - B2°

Ore 19:00 - B1° - A2°

Sabato 30 luglio 2022 - Finali

Ore 08:30 - Partita 7-8° posto

Ore 10:30 - Partita 5-6° posto

Ore 12:30 - Finale 3°-4° posto

Ore 15:00 – Finale 1°-2° posto

LE CLASSIFICHE

Pool A: 1. Polonia* (2 v, 0 p, 6 pt), 2. Turchia (2 v, 1 p, 6 pt), 2. Romania (1 v, 2 p, 3 pt), Bulgaria* (0 v, 2 p, 0 pt)

Pool B: 1. Serbia (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Italia (2 v, 1 p, 6 pt), 3. Slovenia (1 v, 2 p, 3 pt), 4. Slovacchia (0 v, 3 p, 0 pt)

* una partita in meno