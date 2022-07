EYOF: l'Under 20 azzurra in finale

BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- Quarto 3-0 consecutivo e accesso alla finale dell’ European Youth Olympic Festival (EYOF) per la nazionale Under 20 di Michele Fanni. Oggi gli azzurrini hanno vinto con parziali eloquenti (25-22, 25-16, 25-16) la Turchia ed hanno brillantemente superato il turno senza troppo soffrire.

Altra prova di tecnica di carattere per i ragazzi di Battocchio che, nel corso di questa manifestazione, non hanno perso nemmeno un set. A trascinare gli azzurrini Alessandro Alberto Bovolenta autore di 21 punti (2 muri, 66% in attacco) e Luca Porro con 18 punti (4 ace, 74% in attacco). Ma a brillare e tutta la formazione italiana che ha dominato il campo e non ha mai fatto entrare in partita gli avversari.

Gli azzurrini torneranno in campo domani pomeriggio alle 15, sempre alla Volleyball Hall Zvolen, per la finale contro la vincente del match tra Repubblica Ceca e Bulgaria che sarà giocato questa sera.

E’ la Turchia a partite con il passo migliore a portarsi i vantaggio (3-7). Gli azzurrini cominciano a rodare i meccanismi del proprio gioco: accorciano (7-9) e ristabiliscono la parità (13-13). Una volta trovato il giusto assetto, Boninfante e compagni allungano (19-16) e senza perdere il ritmo chiudono a proprio favore la prima frazione (25-22).

Partenza lanciata degli azzurrini nel secondo set: il tempo di rientrare in campo e l’Italia è in vantaggio 6-0. La Turchia fatica a contenere (11-4) e i ragazzi di Battocchio si mantengono avanti (16-12). Il time out chiamato dalla panchina turca non ha l’effetto sperato e gli azzurrini possono chiudere agevolmente anche il secondo set (25-16).

Più equilibrato l’avvio del terzo parziale (3-3). E’ nuovamente l’Italia a prendere l’iniziativa (6-4) e ad allungare il passo (12-6). Un time put di coach Hidayetoglu sembra rimettere ordine tra le fila turche: sul 17-9 Ayar e compagni piazzano il break che vale il -3 (17-14), ma la reazione degli azzurrini non tarda ad arrivare. L’Italia si rimette in marcia e torna a imporre il proprio gioco (21-15). Boninfante e compagni non hanno cali nel rendimento e chiudono senza fatica il terzo set (25-17), conquistando l’accesso alla finale per l’oro.

IL TABELLINO-

ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-22, 25-16, 25-16)

ITALIA: Irvolino 5, Ambrose 6, Boninfante 5, Porro 18, Volpe 6, Bovolenta 21; Laurenzano (L), Penna 1. Ne: Arguelles, Belstra, Fanizza, Guerrini. All. Battocchio.

TURCHIA: Gedik 1, Karababa 2, Koc 12, Ayar 4, Kaplan 3, Sahin 2; Kuyucu (L), Ozgur 5, Yuksel 2, Dilmenler 2. Ne: Aydin, Akovali. All. Hidayetoglu.

ARBITRI: Glod (POL), Mateizer (ROU)

DURATA SET: 14’, 20’ 24’

ITALIA: 5 a, 12 bs, 10 mv, 21 et

TURCHIA: 1 a, 6 bs, 3 mv 13 et