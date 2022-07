EYOF: anche la femminile di Gagliardi sul gradino più alto

BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- Si completa il trionfo azzurro a Banská Bystrica in Slovacchia in occasione della 16ª edizione dell’ European Youth Olympic Festival (EYOF). Dopo l'oro conquistato dall'Under 20 Maschile oggi pomeriggio alla Sl. Lupca Volleyball Hall, l'Under 19 di Gagliari è salita sul gradino più alto del podio battendo 3-1 (25-12, 27-25, 20-25, 25-21) la Turchia.

Una partita di carattere per le ragazze guidate dal tecnico Gaetano Gagliardi che hanno superato con determinazione i momenti di difficoltà e sono riuscite a imporre il proprio gioco nei momenti cruciali della partita.

La medaglia di bronzo è stata vinta dalla Polonia che, nella finale per il 3° posto, ha battuto 3-2 (27-25, 32-30, 17-25, 22-25, 15-12) la Serbia.

E’ l’Italia ad approcciare con grinta il match (5-1) e a procedere con passo spedito (7-3). La Turchia non riesce a contenere l’ottimo gioco delle azzurrine che allungano ancora (9-4) e trasformano il set in un lungo monologo (18-4): l’Italia vince la prima frazione 25-12.

E’ invece l’equilibrio a caratterizzare per buona parte il secondo parziale con le due formazioni che procedono sostanzialmente appaiate fino al 14-14. Sono le azzurrine a trovare lo spunto per allungare (16-14) e a mantenere il vantaggio per qualche scambio (17-15). La Turchia si ricompatta e si torna in parità (17-17). Nel finale sembra decisivo il nuovo cambio di ritmo dell’Italia che con Viscioni e Ituma a segno conquista il primo set point (24-21). La Turchia piazza il break che porta il set ai vantaggi (24-24), ma le azzurrine si ricompattano e si portano sul 2-0 (27-25).

Al rientro in campo sono le ragazze di coach Yaziciogullari a partire con passo deciso e a spingersi sul +4 (3-7). Le azzurrine si rimettono in marcia, riagguantano la parità (10-10) e sorpassano (13-11). Ma la formazione turca tiene il ritmo (13-13) e il match imbocca nuovamente i binari dell’equilibrio (18-18). Nel finale è proprio la Turchia a sfruttare un passaggio a vuoto delle azzurrine e a conquistare il set (20-25).

La quarta frazione vede nuovamente protagonista assoluta l’Italia che parte forte (8-4) e si mantiene sul +4 (11-7). Reazione d’orgoglio della Turchia che ristabilisce la parità (13-13) e prova a rimanere attaccata alle avversarie (16-16). Le turche si disuniscono, le azzurrine al contrario cominciano a macinare buon gioco e punti (22-18) e possono chiudere agevolmente set e partita (25-21) conquistando la medaglia d’oro all’EYOF.

IL TABELLINO-

ITALIA-TURCHIA 3-1 (25-12, 27-25, 20-25, 25-21)

ITALIA: Modesti 5, Ituma 28, Giuliani 8, Acciarri 12, Passaro 3, Viscioni 12; Ribechi (L), Adriano 2, Batte, Esposito 1. Ne: Munarini, Gambini. All. Gagliardi.

TURCHIA: Kiran, Bukmen 10, Aygun 5, Demir 1, Malli, B. Ozdemir 11; Ince (L), Narlioglu (L), Yesilirmak 10, D. Ozdemir 4, Durgun 10, Pasa 3. All. Yaziciogullari.

ARBITRI: Mateizer (ROU), Varbanov (BUL)

DURATA SET: 20’, 29’, 25’, 27’

ITALIA: 6 a, 13 bs, 8 mv, 29 et

TURCHIA: 4 a, 6 bs, 12 mv, 25 et

FEMMINILE - RISULTATI FINALI-

Sabato 30 luglio 2022 -

3°-4° posto – Polonia-Serbia 3-2 (27-25, 32-30, 17-25, 22-25, 15-12)

1°-2° posto – Italia-Turchia 3-1 (25-12, 27-25, 20-25, 25-21)

LE 12 AZZURRINE D'ORO-

Viola Passaro, Matilde Munarini, Dominika Giuliani, Ilaria Batte, Manuela Ribechi, Julia Ituma, Giulia Viscioni, Arianna Gambini, Nausica Acciarri, Nicole Modesti, Virginia Adriano, Lisa Esposito.

LO STAFF DELL'UNDER 19 FEMMINILE-

Gaetano Gagliardi, Giancarlo Chirichella (allenatori), Mauro Fedele (medico), Pierfrancesco Gennari (fisioterapista).