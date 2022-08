Volley, con l'addio di Zaytsev si chiude l'epopea dell'argento di Rio

Torino - L'addio di Ivan Zaytsev alla Nazionale chiude definitivamente il percorso del gruppo azzurro che conquistò l'argento alle Olimpiadi di Rio. In Nazionale resta solo Simone Giannelli, allora giovanissimo, e oggi leader del nuovo blocco che lo scorso anno ha conquistato l'Europeo. Lo Zar ha legato alla medaglia olimpica il ricordo più bello del suo percorso in azzurro, anche perché la sua serie in battuta in semifinale fu decisiva per raggiungere l'ultimo atto del torneo olimpico. Non c'era invece in formazione a Katowice, lo scorso settembre, per via dei suoi guai fisici. Il ct Fefè De Giorgi gli ha dato un'opportunità nella VNL appena finita e Ivan non si è tirato indietro. Nella seconda parte della manifestazione ha preso il posto che era stato di Giulio Pinali nella spedizione continentale. Una scelta dettata forse dal fatto che il giovane opposto era reduce da una stagione fatta di tanta panchina a Trento, non per colpa sua, ma per scelta tecnica di puntare su un modulo con uno schiacciatore in più, detto falso opposto. Forse De Giorgi voleva più garanzie per una fase finale da disputare in Italia e da onorare al meglio. Alla fine l'Italia ha chiuso quarta, battuta negli ultimi due match da Francia e Polonia. In quei due match Ivan Zaytsev non ha dato un contributo che lo aiutasse a restare nei piani del commissario tecnico. Una riflessione che ha portato De Giorgi a chiudere il cerchio e affidarsi ancora una volta al gruppo dell'Europeo per affrontare i Mondiali dal 26 agosto.