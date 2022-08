Volley, Bovolenta, speranza azzurra

C'è molto di Alessandro Bovolenta, il figlio del compianto Vigor Bovolenta, nel trionfo alla Eyof (l’European Youth Olympic Festival) di Banskà Bystrica, in Slovacchia, dell’Italia Under 20. Il 18enne opposto si è già imposto come una delle promesse per la Nazionale maggiore che nei prossimi anni avrà bisogno di un ulteriore salto di qualità nel ruolo.

Alessandro gioca a Ravenna e il prossimo anno sarà titolare nella squadra di A2. Agli Eyof ha chiuso la manifestazione giovanile europea con un bottino personale di 73 punti in 5 partite, con l’apice dei 21 punti messi a segno in semifinale.

«Vincere questa manifestazione è stato un momento molto importante per la mia carriera – ammette Bovolenta – e per quella che sarà poi la mia e la nostra strada sportiva e pallavolistica. Volevamo vincere la Eyof e siamo scesi in campo tutti con questa fame di vittoria, visto il valore della manifestazione. Ed esserci riusciti senza lasciare per strada neppure un set dà ancora più significato a quello che siamo riusciti a fare». La Eyof è stata per questo gruppo la prova generale per i campionati Europei, in programma in Abruzzo, a Montesilvano e Vasto dal 17 al 25 settembre. Ora per Alessandro Bovolenta qualche giorno di riposo prima di iniziare ufficialmente la stagione sportiva 2022/23 con la Consar Rcm, con il raduno fissato nella mattinata di domenica 21 agosto.