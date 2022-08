Wevza: l'Under 16 ko contro il Portogallo

CHIUSI (SIENA)- Non parte col piede giusto la nazionale Under 16 femminile nel torneo WEVZA - Under 17 in corso di svolgimento a Chiusi in provincia di Siena. Questa sera all'Estra Forum di Chiusi le azzurrine di Pasquale D'Aniello si sono arrese 3-2 (25-17, 10-25, 25-16, 19-25, 15-12) al Portogallo.