Volley - Le azzurre in raduno da lunedì

Torino - La nazionale femminile di Davide Mazzanti, dopo la vittoria della Volleyball Nations League 2022, torna a radunarsi lunedì 8 agosto al Centro Pavesi di Milano per iniziare il periodo di preparazione in vista del Campionato Mondiale 2022 che si disputerà in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Il commissario tecnico ha convocato lo stesso gruppo di 14 atlete che sono scese in campo nelle Finali di Ankara con Paola Egonu mattatrice

Il raduno si concluderà il 13 agosto dopo l'allenamento del mattino. Sono stati programmati alcuni test in programma dal 12 al 15 settembre 2022 al PalaVesuvio di Napoli. Il meglio della pallavolo femminile, europea e mondiale, sarà in Campania per preparare i Mondiali di Olanda e Polonia. Oltre alle campionesse europee di Davide Mazzanti, le altre formazioni protagoniste saranno: le campionesse mondiali della Serbia, la Turchia e la Polonia.

Il calendario del torneo 12 SETTEMBRE ITALIA – TURCHIA ORE 17; POLONIA -SERBIA ORE 20; 13 SETTEMBRE

SERBIA–TURCHIA ORE 17; ITALIA–POLONIA ORE 20; 15 SETTEMBRE POLONIA–TURCHIA ORE 17; ITALIA–SERBIA ORE 20