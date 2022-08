La nazionale femminile si ritrova al Centro Pavesi

MILANO- Dopo un meritato periodo di riposo, successivo alla trionfale affermazione nella Volleyball Nations League 2022, torna al lavoro la nazionale femminile di Davide Mazzanti per iniziare il periodo di preparazione in vista del Campionato Mondiale 2022 che si disputerà in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Il gruppo di 14 giocatrici, le stesse che hanno preso parte alle finali di VNL ad Ankara, si ritroverà lunedì 8 agosto al Centro Pavesi. Lo stage si concluderà sabato 13 .