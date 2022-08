Volley - Le azzurre in collegiale senza proclami

TORINO - Le ragazze, tornate terribili, della Nazionale azzurra riprendono oggi il cammino che le porterà ai Mondiali, in programma dal 23 settembre. Le quattordici scelte dal ct Mazzanti si sono ritrovate oggi a Milano al Centro Pavesi. Dopo il bel successo in Volley Nations League le loro quotazioni sono in forte rialzo. Tuttavia balza all'occhio la scelta di approccio completamente diversa da quella di un anno fa, l'estate che portò alla delusione delle Olimpiadi. Dopo un inverno “tosto” di valutazioni, così lo ha definito il ct, la scelta è stata quella del basso profilo e del poco clamore. Un anno fa i proclami erano a mille, i messaggi Social affollavano l'etere, le profezie di trionfi erano alimentate da tutti. La storia la conosciamo: la squadra mancò l'appuntamento arenandosi ai quarti contro la Serbia, la stessa squadra che un mese dopo le azzurre annullarono nella finale dell'Europeo, peraltro giocata in casa della Serbia. Un anno dopo sembra essere passata in toto la lezione di Julio Velasco che prima dei Giochi storceva la bocca sulla scelta di non portare le big alla Vnl e di caricare di pressioni l'ambiente. Per il tecnico argentino il gruppo aveva bisogno di stare lontano dai riflettori e dalle pressioni. L'avvio di questo raduno sembra dimostrare che la lezione del maestro è passata. Quindi zitti e pedalare.