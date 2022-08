Mazzanti ha ufficializzato il listone di 22 per il Mondiale

In vista della rassegna iridata, in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre 2022, il tecnico azzurro ha comunicato alla FIVB l'elenco delle atlete che sarà poi ridotte a 14 elementi

11 . 08 . 2022 17:05 2 min MazzantiCentro PavesiMondiali

© /Ag. Aldo Liverani Sas

ROMA- Primo step in vista dei Mondiali Femminili in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre 2022. Il tecnico azzurro Davide Mazzanti ha oggi reso noto e comunicato alla FIVB l'elenco delle 22 atlete dalle quali poi saranno scelte le 14 che prenderanno parte alla rassegna iridata. LE AZZURRE IN RADUNO A MILANO- Nel frattempo la nazionale femminile campione d’Europa sta proseguendo in questi giorni al Centro Pavesi di Milano il periodo di preparazione per il prossimo Campionato del Mondo. Le 14 azzurre attualmente al lavoro concluderanno il collegiale la mattina di sabato 13 agosto e poi torneranno a radunarsi, sempre presso il centro federale di Milano, martedì 16 agosto. Questo l’elenco delle atlete convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti: (Palleggiatrici) Alessia Orro e Ofelia Malinov; (Schiacciatrici) Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alessia Gennari; (Opposti) Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; (Centrali) Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio; (Liberi) Monica De Gennaro e Eleonora Fersino. Il raduno terminerà domenica 21 agosto, dopo l'allenamento del mattino. LA LISTA DELLE 22 PRESENTATE ALLA FIVB- Da questa long list saranno scelte le 14 azzurre che prenderanno parte alla rassegna iridata. PALLEGGIATRICI: 2. Francesca Bosio, 5. Ofelia Malinov, 8. Alessia Orro.

SCHIACCIATRICI: 3. Alessia Gennari, 9. Caterina Bosetti, 14. Elena Pietrini, 17. Miryam Sylla (Capitano), 21. Alice Degradi, 25. Loveth Omoruyi, 27. Emma Cagnin.

CENTRALI: 1. Marina Lubian, 4. Sara Bonifacio, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 24. Alessia Mazzaro.

OPPOSTI: 15. Sylvia Nwakalor, 18. Paola Egonu, 28. Bintu Diop.

LIBERI: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino, 20. Sara Panetoni. Da non perdere L'Italia vince la VNL Le azzurre a Napoli in settembre Tutte le news di Nazionali

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi