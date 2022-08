L'Italia Under 20 supera 3-0 il Brasile

MONTEPRANDONE (ASCOLI PICENO)- La nazionale Under 20 Maschile di Battocchio , che sta sostenendo un periodo di allenamento congiunto con il Brasile, ha affrontato ieri, nel Palazzetto dello Sport “Colle Gioioso” di Monteprandone (AP), la formazione carioca in amichevole. Netta affermazione degli azzurrini che hanno superato l'Under 21 verdeoro per 3-0 (25-20, 25-23, 25-17) aggiudicandosi anche i due set supplementari (25-21, 25-19), a testimonianza dell'ottimo stato di forma della nostra rappresentativa.

Una buona prova corale per Boninfante e compagni come sottolineato al termine dell’amichevole dal tecnico Matteo Battocchio e da Julio Velasco, direttore tecnico del settore nazionali giovanili maschili.

Con questa serie di test match prosegue la preparazione della Nazionale Under 20 in vista dei Campionati Europei di categoria in programma a Montesilvano e Vasto dal 17 al 25 settembre. La seconda amichevole tra Italia e in programma domani pomeriggio alle ore 18.00. Il terzo e il quarto test match, invece, si svolgeranno domenica 28 agosto (ore 9.00) e lunedì 29 agosto (ore 18.00). Tutte le amichevoli saranno giocate al Palazzetto dello Sport “Colle Gioioso” di Monteprandone e saranno a ingresso gratuito.

IL TABELLINO-

ITALIA-BRASILE 3-0 (25-20, 25-23, 25-17)

ITALIA: Orioli 5, Ambrose 2, Boninfante 1, Porro 12, Balestra 8, Bovolenta 13; Staforini (L), Iervolino, Eccher 3, Arguelles 2, Fanizza, Russo, Roberti. Ne: Volpe, Laurenzano (L), Penna. All. Battocchio.

BRASILE: Bento 4, Franca 5, Castro 9, Bergmann 6, Nascimento 8, Cardoso 1; Baioco (L), Souza, Oishi 1, Oliveira, Amorin 4. Ne: Stragliotto (L), Parada, Neufeld, Machado, Bruno, Conceicao, Henrique. All. Novaes.

DURATA SET: 24’, 28’, 24’

ITALIA: 8 a, 14 bs, 4 mv, 22 et.

BRASILE: 2 a, 16 bs, 4 mv, 29 et.