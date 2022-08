Mondiali: Italia autorevole nell'esordio col Canada

LUBIANA- Buona la prima per gli azzurri di De Giorgi nell'esordio nella Pool E dei Mondiali di pallavolo nel quale affrontavano a Lubiana il Canada. Giannelli e compagni hanno giocato due set impeccabili, dominando in lungo e largo la sfida con grandi giocate in attacco ed un muro sempre ben piazzato e decisivo. Anche il sevizio ha aiutato i nostri ragazzi che hanno agevolmente chiuso i primi due parziali. Nel terzo set cambia tutto con l'ingresso di Marr. Il Canada riprende in mano la partita e rende la partita difficile ai nostri che devono stringere i denti e lottare punto a punto. Il finale è rocambolesco con gli azzurri che rimontano ma non riescono a chiudere. Si al rocambolesco finale nel quale le squadre lottano alla pari alla fine, pur con tanta sofferenza, riusciamo a domare la resistenza avversaria e a chiudere l'interminabile parziale a nostro favore 3-0 (25-13; 25-18; 39-37).

I PROTAGONISTI-

Roberto Russo (Italia)- «Siamo stati bravi nell’ultimo set e a non mollare mai. Marr ci ha complicato la vita ma siamo stati bravi a stare sul pezzo e a conquistare i primi tre punti. Sentivamo un po' la tensione dell’esordio ma ora ci siamo tolti il patema dell’esordio ed ora tutto dovrebbe andare per il meglio ».

Daniele Lavia (Italia)- « Abbiamo avuto un bell’approccio ma la partita è stata difficile a livello mentale e fisico. Dobbiamo limare ancora qualcosa, eliminare questi alti e bassi. Sarà un mondiale difficile ma abbiamo fatto vedere una buona pallavolo ed abbiamo fiducia. Il livello crescerà ma ci giocheremo le nostre carte. Ogni partita per noi sarà una finale non dobbiamo perdere la concentrazione ».

Yuri Romanò (Itala)- « Ottimo esordio, vincere 3-0 è tanta roba, secondo me anche l’ultimo set da segnali positivi, fa vedere che anche nel punto a punto siamo tosti e non molliamo niente. Dopo due set dall’andamento a senso unico era anche normale che il Canada reagisse, noi siamo stati bravi a non farci sorprendere troppo e a rimanere attaccati al risultato. Siamo complessivamente contenti di come è andata la partita, speriamo di crescere nelle prossime. Oggi per quasi tutti noi era l’esordio mondiale quindi abbiamo bisogno di scioglierci un po' per fare ancora meglio ».

TUTTI I RISULTATI-

26 agosto



Pool B, Lubiana, ore 11: Brasile-Cuba: 3-2 (31-33, 21-25, 25-16, 25-17, 18-16)



Pool B, Lubiana, ore 14: Giappone-Qatar: 3-0 (25-20, 25-18, 25-15)



Pool D, Lubiana, ore 17.30: Francia-Germania 3-0 (25-22, 28-26, 26-24)



Pool C, Katowice, ore 17.30: Stati Uniti-Messico 3-0 (25-18, 25-20, 25-12)



Pool D, Lubiana, ore 20.30: Slovenia-Camerun 3-0 (25-19, 25-23, 25-21)



Pool C, Katowice, ore 20.30: Polonia-Bulgaria 3-0 (25-12, 25-20, 25-20)

27 agosto



Pool E, Lubiana, ore 11: Turchia-Cina 3-0 (25-15, 25-19, 25-14)



Pool F, Lubiana, ore 14: Olanda-Egitto: 3-0 (25-17, 25-22, 25-16)



Pool F, Lubiana, ore 17.30: Argentina-Iran 2-3 (25-22; 28-30; 18-25; 34-3219-21)



Pool A, Katowice, ore 17.30: Tunisia-Porto Rico 3-0 (25-19; 25-17; 25-20)



Pool A, Katowice, ore 20.30: Ucraina-Serbia 0-3 (26-28; 21-25; 20-25)



Pool E, Lubiana, ore 21.15: Italia-Canada 3-0 ( 25-13; 25-18; 39-37)