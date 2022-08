Volley - Azzurri, soffrire per un set è salutare

TORINO – Due set facili e uno per respirare l'aria che tira al Mondiale. Gli azzurri hanno esordito ieri nella rassegna iridata con un rotondo 3-0 al Canada. Un risultato positivo che assume una valenza diversa se si guarda all'andamento dei set. Prima due frazioni giocate in scioltezza e senza trovare resistenza (25-13 il primo, 25-18 il secondo), poi un terso set maratona concluso sul 39-37 che ha costretto la banda di Fefè De Giorgi a confrontarsi con una formazione dal volto diverso e con i propri cali di attenzione. Nel terzo set i canadesi hanno aggiustato il tiro e hanno sfruttato al meglio la perdita di concentrazione degli azzurri, soprattutto in battuta. Questo ha costretto Giannelli e compagni a soffrire e li ha calati nel clima del Mondiale dove nessuno regala niente. Quindi un set salutare che aiuta il gruppo a tararsi sul livello di questa competizione. Un torneo che non è l'Europeo che vide gli italiani vittoriosi un anno fa. Allora il gruppo ebbe l'opportunità di sfruttare al meglio un percorso di crescita graduale che gli permise di arrivare alle partite che contavano con lo slancio giusto per compiere l'impresa. Nessuno li aspettava e gli azzurri ebbero il merito di farsi trovare pronti nei momenti di svolta del torneo. A Lubiana è tutto diverso ed è necessario essere subito sul pezzo. Meglio aver sofferto per un set contro il Canada che approdare alle partite dentro – fuori senza aver messo alla prova la capacità di soffrire nei momenti chiave di un match.