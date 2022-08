Europei U.19 Femminili: secondo successo azzurro contro la Polonia

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD)- Prosegue spedita la marcia dell' Italia Under 19 Femminile di Marco Mencarelli agli Europei di categoria. Dopo aver vinto all'esordio contro la Slovenia le azzurrine hanno superato oggi, allo Sport Center Boris Trajkovski a Skopje, la Polonia per 3-0 (25-18, 25-23, 25-23).

Un match per lunghi tratti molto equilibrato che a premiato la maggiore determinazione e la maggiore concretezza nei momenti chiave dei set delle azzurrine. Tre le atlete italiane che hanno chiuso in doppia cifra: l’opposto Julia Ituma con 19 punti (1 ace, 4 muri, 48% in attacco) best scorer del mach, la centrale Nausica Acciarri con 10 punti (2 ace, 3 muri, 70% in attacco) e la centrale Nicole Modesti con 10 punti (4 muri, 60% in attacco).

Domani l’Italia sarà impegnata con la terza giornata della rassegna continentale. Alle 15.30 allo Sport Center Boris Trajkovski le azzurrine giocheranno contro la Finlandia.

Per questo secondo impegno ai Campionati Europei Under 19 il tecnico Marco Mencarelli si affida allo starting six composto dalla diagonale Passaro-Ituma, dalle schiacciatrici Giuliani e Viscioni, dalle centrali Acciarri e Modesti e al libero Ribechi.

Dall’altra parte della rete il tecnico Popik schiera per la Polonia: Janicka, Latos, Kecher, Musial, Staniszewska, Jankowska e il libero Kubas.

E’ l’Italia ad approcciare il match col piede giusto (6-1). La Polonia prova a riavvicinarsi (8-4), ma le azzurrine rimangono avanti (11-7). Kecher e Musial a segno e le polacche riescono a ristabilire l’equilibrio sfruttando qualche passaggio a vuoto di giuliani e compagne (12-12). Decisiva però la ripartenza dell’Italia che si riporta in vantaggio (15-12), mantiene alto il rimo gara (19-14) e conquista agevolmente il primo set (25-18).

Più equilibrata la seconda frazione con le due formazioni che per un buon tratto procedono appaiate (6-6). E’ la Polonia a tentare il primo allungo (6-8), con pazienza le azzurrine si rimetto in marcia e con Ituma e Viscioni riagganciano le avversarie (10-10). Ristabilito la parità è l’Italia a ripartire (12-10), ma è pronta la reazione polacca (12-12) e il match imbocca nuovamente i binari dell’equilibrio (16-16). La Polonia si disunisce, l’Italia capitalizza, allunga (20-18) e mantiene il vantaggio fino alla conclusione del set (25-23).

Al rientro in campo la terza frazione inizia, come la precedente, con le due formazioni che procedono sostanzialmente appaiate (7-7). L’Italia prova a girare l’inerzia a proprio favore (9-7), la Polonia ricuce (10-10) e si riprende a giocare punto a punto (13-13). Le ragazze di coach Popik perdono efficacia in attacco e le azzurrine ne approfittano: un muro di Acciarri vale il +4 (18-14). Respinto l’ultimo tentativo della Polonia di riaprire la partita (20-20) l’Italia mette a segno l’ultimo e decisivo allungo (25-23) che vale set e partita.

IL TABELLINO-

ITALIA-POLONIA 3-0 (25-18, 25-23, 25-23)

ITALIA: Giuliani 6, Acciarri 12, Passaro 2, Viscioni 1, Modesti 10, Ituma 19; Ribechi (L), Gambini, Esposito 2. Ne: Adriano, Munarini, Batte, Atamah, Bardaro (L). All. Mencarelli.

POLONIA: Janicka 2, Latos 2, Kecher 8, Musial 2, Staniszewska 18, Jankowska 1; Kubas (L), Lyduch (L), Bandurska 4, Podlaska 3, Moszynska 1, Szewczyk. Ne: Nastawska, Waclawczyk. All. Popik.

ARBITRI: Nikolic (BIH), Popovic (SRB)

ITALIA: 4 a, 12 bs, 12 mv, 21 et.

POLONIA: 6 a, 10 bs, 7 mv, 21 et.