Europei U.19 Femminili: l'Italia travolge la Macedonia del Nord

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD)- Un Under 19 femminile sempre più sicura e travolgente ha superato oggi allo Sport Center Boris Trajkovski di Skopje la Macedonia del Nord con un nettissimo 3-0 (25-13, 25-7, 25-14) garantendosi matematicamente il primo posto nella Pool I dei Campionati Europei di categoria. E' il quarto successo consecutivo per le azzurre che hanno ancora una volta dimostrato la propria forza e compattezza in ogni reparto.

Sin dalle prime battute Giuliani e compagne hanno imposto il proprio gioco e, mantenendo alti ritmo e concentrazione, sono riuscite ad allungare la serie positiva in questa rassegna continentale. Presente alla partita di questa sera anche il Console Italiano in Macedonia del Nord che ha salutato atlete e staff al termine della partita.

Le azzurrine, certe del primo posto della classifica della Pool I e qualificate alle semifinali, dovranno attendere i risultati delle partite di domani per conoscere gli abbinamenti. Domani, per l’ultima giornata della fase a gironi, l’Italia tornerà in campo alle 18.00 per affrontare la Grecia.

Per questo quarto match della rassegna continentale il tecnico Marco Mencarelli opera qualche cambio nel sestetto iniziale e schiera la diagonale Passaro-Ituma, Giuliani ed Esposito in banda, Atamah e Munarini al centro e il libero Bardaro.

Per la formazione di casa coach Stefan Paunovic fa scendere in campo lo starting six con Gjorgievska, Hadji Toseva, Stojkoska, Boshkovska, Janichikj, Paketova e il libero Anteska.

Parte subito forte l’Italia che, sfruttando al meglio un buon turno in battuta di Giuliani, si porta sull’8-0. La formazione di casa non riesce a trovare le giuste contromisure per contenere il buon gioco delle azzurrine che arrivano a +10 (12-2). L’Italia non ha cali di ritmo (16-6) e nel finale le azzurrine allungano (19-7) e conquistano agevolmente il primo set (25-13).

Al rientro in campo gli equilibri non cambiano: l’Italia detta il ritmo (5-1) e la Macedonia del Nord fatica a tenere il passo (12-4). Le azzurrine non trovano resistenza (17-5) e il set ha come unica protagonista l’Italia (25-7).

In avvio di terza frazione Mencarelli sceglie di sostituire la diagonale dando spazio a Batte e Adriano. Cambio in palleggio anche per la Macedonia del Nord: fuori Gjorgievska dentro Pandeva. Cambiano leggermente gli equilibri in campo e la Macedonia del Nord riesce a rimanere al passo con le azzurrine (4-4) e il match prosegue punto a punto (8-8). Giuliani, Esposito e Adriano a segno e l’Italia si porta sul +3 (11-8). La Macedonia del Nord si disunisce (13-10) e le azzurrine, trovato il giusto assetto, ne approfittano per pizzare l’ultimo, decisivo allungo (20-10) e chiudono set e partita (25-14).

IL TABELLINO-

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 3-0 (25-13, 25-7, 25-14)

ITALIA: Giuliani 10, Atamah 6, Passaro 2, Esposito 14, Munarini 6, Ituma 7; Bardaro (L); Adriano 10, Batte 2, Gambini 1. Ne: Acciarri, Modesti, Viscioni, Ribechi (L). All. Mencarelli.

MACEDONIA DEL NORD: Gjorgievska, Hadji Toseva 3, Stojkoska 7, Boshkovska 3, Janichikj 4, Paketova; Anteska (L), Pandeva 1, Doldurova, Vakuvska, Ovnarska, Vela 1, Stankovska

(L). Ne: Cvetanovska. All. Paunovic.

ARBITRI: Haamberg (NED), Glod (POL)

DURATA SET: 19’, 17’, 19’

ITALIA: 10 a, 8 bs, 8 mv, 15 et.

MACEDONIA DEL NORD: 3 a, 6 bs, 2 mv, 17 et.

CALENDARIO E RISULTATI-

1a Giornata – 27 agosto 2022

Ore 15.30 Italia – Slovenia 3-1 (25-19, 18-25, 25-21, 25-14)

Ore 18.00 Polonia – Grecia 3-0 (25-16, 28-26, 25-19)

Ore 20.30 Finlandia – Macedonia del Nord 3-0 (25-10, 25-19, 25-20)

2a Giornata – 28 agosto 2022

Ore 15.30 Italia – Polonia 3-0 (25-18, 25-23, 25-23)

Ore 18.00 Grecia – Finlandia 2-3 (25-18, 17-25, 25-22, 22-25, 5-15)

Ore 20.30 Slovenia – Macedonia del Nord 3-0 (25-13, 25-20, 25-14)

3a Giornata – 29 agosto 2022

Ore 15.30 Finlandia – Italia 0-3 (17-25, 19-25, 18-25)

Ore 18.00 Polonia – Slovenia 3-0 (25-23, 25-17, 25-22)

Ore 20.30 Macedonia del Nord – Grecia 0-3 (17-25, 19-25, 17-25)

4a Giornata – 31 agosto 2022

Ore 15.30 Polonia – Finlandia 3-2(21-25, 25-23, 23-25, 25-16, 15-12)

Ore 18.00 Slovenia – Grecia 3-0 (25-23, 29-27, 25-18)

Ore 20.30 Italia – Macedonia del Nord 3-0 (25-13, 25-7, 25-14)

5a Giornata – 1 settembre 2022

Ore 15.30 Finlandia – Slovenia

Ore 18.00 Grecia – Italia

Ore 20.30 Macedonia del Nord – Polonia

Pool II – Turchia, Serbia, Croazia, Romania, Svizzera, Olanda

Jane Sandanski Arena - Skopje

1a Giornata – 27 agosto 2022

Ore 15.30 Serbia – Svizzera 0-3 (25-20, 25-11, 25-9)

Ore 18.00 Turchia – Olanda 0-3 (21 - 25, 19 - 25, 24 - 26)

Ore 20.30 Croazia – Romania 3-0 (26-24, 25-21, 25-14)

2a Giornata – 28 agosto 2022

Ore 15.30 Olanda – Svizzera 3-0 (25-20, 25-12, 25-15)

Ore 18.00 Romania – Serbia 0-3 (18-25, 27-29, 12-25)

Ore 20.30 Turchia – Croazia 3-0 (25-22, 25-20, 25-18)

3a Giornata – 29 agosto 2022

Ore 15.30 Svizzera – Romania 0-3 (22-25, 17-25, 13-25)

Ore 18.00 Croazia – Olanda 1-3 (17-25, 25-23, 24-26, 16-25)

Ore 20.30 Serbia – Turchia 3-0 (25-23, 25-17, 25-21)

4a Giornata – 31 agosto 2022

Ore 15.30 Olanda – Romania 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

Ore 18.00 Turchia – Svizzera 3-0 (25-12, 25-20, 25-17)

Ore 20.30 Croazia – Serbia 0-3 (19-25, 22-25, 12-25)

5a Giornata – 1 settembre 2022

Ore 15.30 Romania – Turchia

Ore 18.00 Serbia – Olanda

Ore 20.30 Svizzera – Croazia

Semifinali 5° - 8° posto – 3 Settembre 2022

Jane Sandanski Arena - Skopje

Ore 12.00 (JWF-31) 3ª Pool I – 4ª Pool II

Ore 14.30 (JWF-32) 3ª Pool II – 4ª Pool I

Semifinali 1° - 4° posto – 3 settembre 2022

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

Ore 17.00 (JWF-33) 1ª Pool I – 2ª Pool II

Ore 19.30 (JWF-34) 1ª Pool II – 2ª Pool I

Finali 7° - 8° posto e 5° - 6° posto – 4 settembre 2022

Jane Sandanski Arena - Skopje

Ore 12.00 Perdente JWF-31 – Perdente JWF-32

Ore 14.30 Vincente JWF-31 – Vincente JWF-32

Finale 3° - 4° posto – 4 settembre 2022

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

Ore 17.00 Perdente JWF-33 – Perdente JWF-34

Finale 1° - 2° posto – 4 settembre 2022

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

Ore 19.30 Vincente JWF-33 – Vincente JWF-34

LE CLASSIFICHE-

Pool I: 1. Italia (4 vinte, 0 perse, 12 punti); 2. Polonia (3 v, 1 p, 8 pt); 3. Slovenia (2 v, 2 p, 6 pt); 4. Finlandia (2 v, 2 p, 6 pt); 4. Grecia (1 v, 3 p, 4 pt); 6. Macedonia del Nord (0 v, 4 p, 0 pt).

Pool II: 1. Serbia (4 v, 0 p, 12 pt); 2. Olanda (4 v, 0 p, 12 pt); 3. Turchia (2 v, 2 p, 6 pt) 4. Croazia (1 v, 3 p, 3 pt); 5. Romania (1 v, 3 p, 3 pt); 6. Svizzera (0 v, 4 p, 0 pt).