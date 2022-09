Mondiali: Balaso carica gli azzurri per la sfida con Cuba

LUBIANA (SLOVENIA)- Cresce la grande attesa per il match che opporrà l' Italia di De Giorgi a Cuba nell'ottavo di finale dei Campionati del Mondo di pallavolo. Gli azzurri scenderanno in campo domani alle 21.15 all'Arena Stožice di Lubiana (diretta tv Rai 2 e Sky Sport Action; diretta web Rai Play, Now TV e volleyballworld.com), per la sfida che vale l’accesso ai quarti di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento in Slovenia e Polonia. Nel secondo ottavo di finale in programma domani (il primo match sarà Slovenia-Germania), gli azzurri dovranno fare attenzione ai talentuosi anche se poco continui caraibici; la partita si preannuncia difficile e va affrontata con la massima concentrazione, cercando di mettere in difficoltà da subito la ricezione avversaria. Domani sarà importante arginare gli attacchi dei caraibici che hanno nei due schiacciatori - Mergarejo e Lopez-, nell’opposto Herrera e nel centrale Simon dei terminali offensivi davvero molto pericolosi. Dei rischi che il match nasconde è cosciente il libero azzurro Fabio Balaso che tra l’altro conosce molto bene alcuni degli avversari avendo condiviso la casacca di Civitanova.

LE PAROLE DI FABIO BALASO-



« Le prime tre gare a mio avviso sono state delle buone prestazioni, abbiamo iniziato un po’ con il freno a mano tirato, ma poi progressivamente siamo migliorati. Per la maggioranza di noi si tratta del primo mondiale ed è inutile nascondere che c’è stata molta emozione inizialmente, ma poi con il passare dei minuti in campo e con quello delle partite siamo riusciti a scrollarci di dosso questa emozione riuscendo ad andare in campo più tranquilli e sereni, ma credo che questo si sia visto ».

Il libero patavino poi prosegue:

« Ora inizieranno le partite importanti, quelle in cui la palla un po’ scotterà; noi tutti conosciamo il valore di Cuba, è una squadra molto fisica e noi dovremo essere bravi ad arginare la loro forza esplosiva. Io e Anzani, tra l’atro, li conosciamo bene dato che sono stati con noi nel club (Simon, ora passato a Piacenza e Yant, ndr), ma ora tutto questo non conta nulla e noi pensiamo solo a portarci a casa questo match che ci spalancherebbe le porte dei quarti di finale. Sappiamo che loro proveranno a spingere subito al massimo, oltre a essere degli abili attaccanti sono anche dei buoni battitori quindi la nostra ricezione dovrà tenere per far sì di organizzare al meglio il nostro gioco; la fase break sarà molto importante ».

Balaso poi conclude:

« Abbiamo dimostrato di crescere durante la manifestazione e sarà importante continuare a fare del nostro meglio anche in questo ottavo di finale per vivere al massimo un esperienza che è davvero unica per sensazioni ed emozioni; siamo davvero tutti molto felici di essere qui e avere la possibilità di giocare questo mondiale ».

OTTAVI DI FINALE-



3/9 ore 17.30 Lubiana: Slovenia (2) vs Germania (15)

3/9 ore 21.15 Lubiana: Italia (3) vs Cuba (14)

4/9 ore 17.30 Gliwice: USA (8) vs Turchia (9)

4/9 ore 21 Gliwice: Polonia (1) vs Tunisia (16)

5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda (7) vs Ucraina (10)

5/9 ore 21 Lubiana: Francia (6) vs Giappone (11)

6/9 ore 17.30 Gliwice: Serbia (4) vs Argentina (13)

6/9 ore 21 Gliwice: Brasile (5) vs Iran (12)

I quarti di finali si disputeranno sempre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia) il 7 e l’8 settembre.

QUESTO LO SCHEMA DEGLI ACCOPPIAMENTI-

QF 1 Gliwice: vincente 1 vs 16 contro vincente 8 vs 9

QF 2 Gliwice: vincente 4 vs 13 contro vincente 5 vs 12

QF 3 Lubiana: vincente 2 vs 15 contro vincente 7 vs 10

QF 4 Lubiana: vincente 3 vs 14 contro vincente 6 vs 11

Quarti di finale, Lubiana (SLO): 7 settembre, ore 18 e 21

Quarti di finale, Gliwice (POL) 8 settembre, ore 17.30 e 21

Le semifinali e finali si giocheranno a Katowice (Polonia) il 10 settembre e l’11 settembre.

I PRECEDENTI CONTRO CUBA-

44 vinte 45 perse totali 89

GLI AVVERSARI-

Schiacciatori: 2.Mergarejo, 18.Lopez, 22.Suarez, 23.Yant

Opposti: 4.Sanchez B., 10.Gutierrez, 12.Herrera

Centrali: 5.Concepcion, 9.Osoria (capitano), 13.Simon

Liberi: 7.Garcia, 24.Gourguet

Palleggiatori: 11.Taboada, 14.Goide

Allenatore: Nicolas Vives

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLA SECONDA FASE DEI MONDIALI-



RAI-

Tutte le gare in diretta su RaiPlay, differita anche su RAI Sport HD

3/9 ore 21.15: Italia vs Cuba diretta RAI 2 (commento: Colantoni-Lucchetta)

4/9 ore 21.00: Polonia vs Tunisia diretta RaiSport HD

SKY-

3/9 ore 17.30: Slovenia vs Germania SKY SPORT ACTION (commento: Locatelli-Zorzi)

3/9 ore 21.15: Italia vs Cuba SKY SPORT ACTION (commento: Locatelli-Zorzi)

4/9 ore 17.30: USA vs Turchia SKY SPORT ACTION (commento: Gallerani-Cisolla)

4/9 ore 21.00: Polonia vs Tunisia Sky Sport UNO e SKY SPORT ACTION (commento: Gallerani-Cisolla)

5/9 ore 17.30: Olanda vs Ucraina Sky Sport UNO e SKY SPORT ACTION (commento: Locatelli-Zorzi)

5/9 ore 21.00: Francia vs Giappone SKY SPORT ACTION (commento: Locatelli-Zorzi)

6/9 ore 17.30: Serbia vs Argentina SKY SPORT ACTION (commento: Prini-Cisolla)

6/9 ore 21.00: Brasile vs Iran CANALE 258 (commento: Cristiano-Cisolla)