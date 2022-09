Europei U.19 Femminili: l'Italia conquista la finale

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD)- Le azzurrine di Mencarelli hanno conquistato a Skopje in Macedonia la finalissima del Campionato Europeo Under 19. Oggi pomeriggio la nazionale italiana ha superato con un netto 3-0 (25-21, 25-21, 25-16) l’Olanda al termine di un match che non ha avuto mai storia vista la netta superiorità delle nostre ragazze.

Ottima prova di squadra per l’Italia che non ha mai lasciato spazio alle avversarie e ha sempre tenuto in mano le redini del gioco.

Miglior realizzatrice tra le azzurrine l’opposto Julia Ituma che ha chiuso con 13 punti (4 muri, 45% in attacco), la centrale Nausica Acciarri con 11 punti (3 muri, 80% in attacco), la schiacciatrice Giulia Viscioni con 10 punti (1 muro, 53% in attacco).

Domani la Nazionale Under 19 femminile tornerà in campo allo Sport Center Boris Trajkovski alle ore 19.30 per sfidare in finale la vincente tra Serbia e Polonia, che giocheranno la semifinale questa sera.

Avvio di partita con le due formazioni un po’ contratte: Italia e Olanda procedono per un lungo tratto punto a punto (8-8), complice qualche errore in battuta di troppo da ambo le parti. Le orange provano a cambiare l’inerzia e allungano spingendosi sul +4 (9-13). Il time out chiamato da coach Mencarelli rimette ordine tra le fila dell’Italia. Le azzurrine cominciano a macinare buon gioco e punti: ristabiliscono la parità (13-13), allungano (17-14) e si spingono sul +6 (20-14). Respinto l’ultimo tentativo di riaggancio da parte dell’Olanda (21-18) l’Italia conquista il primo set (25-21).

E’ ancora l’equilibrio a caratterizzare l’avvio della seconda frazione (6-6). Le azzurrine aumentano il ritmo, l’Olanda si disunisce ed è +4 per l’Italia (10-6). Giuliani e compagne continuano a imporre il proprio gioco (15-10) e il vantaggio arriva a +8 (20-12). Il time out chiamato dalla panchina dell’Olanda non ha l’effetto sperato e le azzurrine conquistano agevolmente anche il secondo set (25-21).

L’Italia rientra in campo con passo deciso e prova subito ad allungare (6-4), l’Olanda ristabilisce la parità (6-6), ma è decisiva la ripartenza delle azzurrine che allungano con determinazione e non lasciano possibilità di reazione alle avversarie (12-7). Le orange si disuniscono, l’Italia capitalizza (18-12). L’Olanda non riesce a rimettersi in corsa e il finale vede assolute protagoniste le azzurrine che chiudono 25-16 e conquistano l’accesso alla finale di domani.