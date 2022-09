LUBIANA (SLOVENIA)- Ancora ascolti importanti per la diretta di Rai 2 in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali 2022 che hanno opposto Italia e Cuba. Giannelli e compagni, che ieri sera hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale in virtù del successo per 3-1 contro Cuba, hanno radunato davanti ai teleschermi 1 milione e 234mila spettatori conquistando uno share del 8.6%.