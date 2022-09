Volley - Italia, vai oltre l'ansia

TORINO – L'ansia non fa bene all'Italia e il ct Ferdinando De Giorgi lo sa. Non è un caso che, a caldo, dopo la fine del match con Cuba che ha portato gli azzurri ai quarti dei Mondiali, il tecnico abbia spiegato le difficoltà dei suoi ragazzi con la mancanza di pazienza. L'Italia ha giocato contratta, sbagliando e forzando i colpi pur di chiudere in fretta come se avesse paura di non farcela a portare dalla sua un confronto che si sapeva sarebbe stato rognoso. Ora Cuba è il passato ma da qui in avanti tutto diventarà più difficile perché le favorite saranno le avversarie. A partire dalla Francia che quasi certamente affronteremo mercoledì a Lubiana. Scendere in campo senza l'onere di condurre sarà un vantaggio per gli azzurri, che potranno tornare a giocare con la testa leggera. Pronti a riprendersi il ruolo di squadra fresca e spavalda. Che poi è il vero volto dell'Italia.