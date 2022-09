Volley - Sorpresa Ucraina, è il bello dello sport

TORINO – Lo sport è tante cose ma a renderlo così ricco è anche la capacità di sorprenderci. Così è stato oggi pomeriggio per merito dell'Ucraina che è diventata protagonista dei Mondiali, battendo l'Olanda ed entrando di diritto tra le migliori otto nazionali del mondo. In un anno segnato dall'invasione russa, gli ucraini trovano la forza per resistere alla tragedia della guerra e battere una formazione che sulla carta la sovrastava. Siamo solo all'inizio di un percorso ma qualcosa ricorda la Danimarca del 1992, erano gli Europei di calcio. La Danimarca fu ripescata, l'Ucraina è stata ripescata per via dell'esclusione della Russia. Ieri i gialloblù sono stati superiori in tutto agli orange come testimonia il risultato 3-0 (25-16 25-19 25-18) e sfideranno mercoledì la Slovenia a Lubiana. Qualcuno ha storto la bocca perché il percorso dell'Ucraina è stato favorito dall'essere inserita come testa di serie. Eppure anche Polonia e Slovenia hanno ricevuto un trattamento attento da parte di Fivb. Conta solo il risultato del campo e l'Ucraina oggi ha tutte le ragioni. A lei vanno gli applausi perché ha saputo sorprenderci ed emozionarci.