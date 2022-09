Volley - L'Argentina non è più la bella addormentata

TORINO – Argentina ritrovata. La volevano in molti agli ottavi come avversaria dell'Italia, confidando nella prova opaca messa in mostra nella prima fase del Mondiale. Per guadagnarsi l'ottavo con i giocatori che hanno conquistato il bronzo olimpico a Tokyo 2020, gli azzurri avrebbero dovuto fare calcoli. Avrebbero dovuto tirare il freno con la Cina e concedere un set per farsi scavalcare dalla Serbia, poi trasferirsi in Polonia e puntare tutto su un quarto contro il Brasile. Gli azzurri hanno deciso di tirare dritto, hanno travolto la Cina e poi hanno sofferto il giusto contro Cuba, che si sapeva essere squadra pericolosa se in giornata sì. Dall'altro lato del tabellone l'Argentina si è svegliata e ha preso a schiaffi una malcapitata Serbia, battuta 3-0 ( 25-23 25-21 25-23) che non è mai riuscita a togliere la conduzione del gioca agli argentini. Ci ha provato Kovacevic che si è salvato, non c'è riuscito Atanasijevic. Serbia che una volta di più si dimostra a fine ciclo, non c'è nulla di male. Argentina che ora è pronta ad affrontare il Brasile. Sarà meno forte della Francia, i nostri migliori auguri.