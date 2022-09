Mondiali: la Slovenia raggiunge l'Italia in semifinale

LUBIANA (SLOVENIA)- La Slovenia supera l'Ucraina nel secondo quarto di finale dei Mondiali 2022 giocato oggi a Lubiana e raggiunge l'Italia in semifinale. Stasera Urnaut e compagni hanno superato per 3-1 (18-25; 26-24; 25-19; 25-23) una coriacea Ucraina che per almeno due set ha messo in grossa difficoltà la formazione allenata da Cretu. Italia e Slovenia si ritroveranno di fronte sabato 10 settembre a Katovice alle 21.00, nello stesso impianto dove le due formazioni si sfidarono un anno fa nella finale dei Campionati Europei che videro trionfare gli azzurri.