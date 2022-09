Mondiali, Giannelli: ' la Slovenia ? il passato non conta '

KATOWICE (POLONIA)- Dopo un viaggio a dir poco avventuroso da Lubiana la nazionale di De Giorgi ha raggiunto Katowice dove domani affronterà alle 21.00 (diretta tv Rai 2 e Sky Sport Action, diretta web Rai News.it, Rai Play, Now e volleyballworld.tv) in semifinale la Slovenia. La partita contro Urnaut e compagni rievoca dolci ricordi nel clan azzurro. Lo scorso anno, nello stesso palazzetto polacco, l'Italia si laureò Campione d'Europa battendo in finale gli stessi avversari al termine di una rassegna continentale giocata da assoluta protagonista e sorprendendo l’intero Vecchio Continente per come affront la mòanifestazione.

Il trofeo europeo fa però ormai parte del passato ed il trofeo in bacheca non da certo diritto divino a godere i favori del pronostico. Il giovane gruppo guidato da Ferdinando De Giorgi è pronto a giocarsi le proprie carte al tavolo delle migliori quattro formazioni al mondo che si contenderanno il titolo iridato: una tra Polonia, Brasile, Slovenia e, appunto, Italia si laureerà campione. L’Italia ha conquistato la semifinale a distanza di 12 anni dalla volta precedente e per la sesta volta nella sua storia, un motivo d’orgoglio in più data la sua lunga assenza dalle posizioni di vertice.



LE PAROLE DEL CAPITANO SIMONE GIANNELLI-

«Continuiamo questa bella avventura, siamo arrivati qui a giocarci una semifinale dei Campionati del Mondo; ci sono rimasti solo due giorni di gare, ma il cammino è paradossalmente ancora lungo; ora pensiamo solo a questa semifinale pensando di fare solo del nostro meglio. Di fronte avremo nuovamente la Slovenia, ma la finale dello scorso anno fa parte del passato e ora non conta più altrimenti sarebbe troppo facile. Domani non partiremo sull’1-0 solo perché lo scorso anno li abbiamo battuti; tutti noi siamo ben consapevoli di questo e infatti quella partita è archiviata; è trascorso un intero anno e in questo arco di tempo ne sono successe di cose ».

Il capitano azzurro poi prosegue:

« Dobbiamo solo pensare a giocare la nostra partita; loro come noi vorranno disputare un grande match; mi aspetto grande equilibrio dove si affronteranno due squadre forti che cercheranno di mettersi tatticamente in difficoltà sin dall’inizio. Non bisognerà poi sottovalutare l’aspetto psicologico perché dovremo resistere mentalmente a dei momenti difficili che sicuramente ci saranno. Dobbiamo approcciare alla gara con fiducia e cercando di fare sempre del nostro meglio perché queste sono le partite che possono cambiare volto anche per 2/3 singoli palloni, ma dobbiamo rimanere sereni perché si tratta sempre e solo di pallavolo ».

Giannelli non si volta indietro:

« E’ difficile fare paragoni rispetto a quelli che eravamo un anno fa, ma io penso solo al presente e sono felice di ciò che siamo in questo momento; al percorso fatto fino a oggi. Penso ai primi collegiali di Cavalese, tutta la Volleyball Nations League comprese le Finals di Bologna dove abbiamo potuto capire a che punto eravamo realmente; quelle partite ci hanno messo davanti a una realtà grazie alla quale siamo stati consapevoli della necessità di dover spingere ancora di più cercando di migliorare in alcune cose che forse erano rimaste un po’ indietro. Dopo tanta fatica siamo arrivati qui a giocarci la nostra partita, ma dovremo farlo con la leggerezza e consapevolezza di chi pratica lo sport che ama divertendosi. Noi proveremo a fare tutto questo cercando di regalare tante emozioni a chi ci segue, come sempre faremo del nostro meglio ».

I PRECEDENTI CONTRO LA SLOVENIA-

10 sfide, 6 vittorie, 4 sconfitte

Ultimo precedente tra le due squadre durante la VNL (25 giugno) quando in panchina per gli sloveni c’era l’australiano Lebedew poi sostituito dal rumeno Gheorghe Cretu.

GLI AVVERSARI-



Palleggiatori: 9.Vincic, 16.Ropret

Schiacciatori: 14 Stern Z., 17.Urnaut (capitano), 18.Cebulj, 19.Mozic

Centrali: 2.Pajenk, 4.Kozamernik, 10.Stalekar, 11.Koncilja

Opposti: 1.Stern T., 6.Gasparini

Liberi: 12.Klobucar, 13.Kovacic

Allenatore: Gheorghe Cretu

L'ALBO D'ORO DEI CAMPIONATI DEL MONDO-

Nelle precedenti diciannove edizioni l’Italia ha ottenuto quattro medaglie: tre ori (1990, 1994, 1998) e un argento (1978).



1949 Praga 1.U.R.S.S. 2.Cecoslovacchia 3.Bulgaria 8.Italia



1952 Mosca 1.U.R.S.S. 2.Cecoslovacchia 3.Bulgaria N.P.Italia.



1956 Parigi 1.Cecoslovacchia 2.Romania 3.U.R.S.S. 14.Italia



1960 Rio de Janeiro 1.U.R.S.S. 2.Cecoslovacchia 3.Romania N.P. Italia



1962 Mosca 1.U.R.S.S. 2.Cecoslovacchia 3.Romania 14.Italia



1966 Praga 1.Cecoslovacchia 2.Romania 3.U.R.S.S. 16.Italia



1970 Sofia 1.Germania Est 2.Bulgaria 3.Giappone 15.Italia



1974 Città del Messico 1.Polonia 2.U.R.S.S. 3.Giappone 19.Italia



1978 Roma 1.U.R.S.S. 2.Italia 3.Cuba



1982 Buenos Aires 1.U.R.S.S. 2.Brasile 3.Argentina 14.Italia



1986 Parigi 1.U.S.A. 2.U.R.S.S. 3.Bulgaria 11.Italia



1990 Rio de Janeiro 1.Italia 2.Cuba 3.U.R.S.S.



1994 Atene 1.Italia 2.Olanda 3.U.S.A.



1998 Tokyo 1.Italia 2.Jugoslavia 3.Cuba



2002 Buenos Aires 1.Brasile 2.Russia 3.Francia 5.Italia



2006 Tokyo 1.Brasile 2.Polonia 3.Bulgaria 5.Italia



2010 Roma 1.Brasile 2.Cuba 3.Serbia 4.Italia

2014 Varsavia 1.Polonia 2.Brasile 3.Germania 13.Italia



2018 Torino 1.Polonia 2.Brasile 3. USA 5.Italia