Mondiali pallavolo, in tempo reale la finale Italia-Polonia

Per la squadra di De Giorgi in palio il titolo 24 anni dopo: la partita in diretta

11 . 09 . 2022 19:45 1 min

© EPA

L’Italia torna in finale al Mondiale con i ragazzi di Ferdinando De Giorgi, quelli che un anno fa furono chiamati per rifondare il gruppo e stanno stravolgendo le gerarchie di questi anni. Giovani ma vincenti, gli azzurri si sono sbarazzati della Slovenia in semifinale e alle 21 sfideranno la Polonia padrona di casa a Katowice. Italia-Polonia in tv La partita sarà trasmessa in diretta su RaiUno e su Sky Sport Uno (canale 201). Anche noi seguiamo la partita in tempo reale. Italia-Polonia in diretta Da non perdere Italia-Polonia in diretta Tutte le news di Nazionali

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi