Mario Draghi agli azzurri: " l'Italia è orgogliosa di voi "

ROMA- Dopo l'udienza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la nazionale Campione del Mondo, è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha voluto esprimere, a nome di tutti gli italiani, la soddisfazione e l'orgoglio per l'impresa compiuta dopo 24 anni.

LE PAROLE DEL PREMIER MARIO DRAGHI-

« Chiusa la partita ho telefonato subito per avvertire che volevo gli azzurri tutti qui quest’oggi. Ben ritrovati a Palazzo Chigi, lo scorso anno eravate qui da Campioni d’Europa, oggi siete qui da Campioni del Mondo. Voglio complimentarmi con voi a nome del Governo e mio personale. Siete entrati nella storia della Pallavolo e dello Sport Italiano. Questo trionfo è l’ennesima dimostrazione dello stato di salute che attraversa la pallavolo italiana. Siete stati in grado di ripartire dopo la cocente delusione Olimpica. Un plaso al tecnico De Giorgi e alla Federazione che hanno saputo lavorare e ricostruire in poco tempo una nazionale vincente. Una menzione al nostro capitano Simone Giannelli, giudicato il miglior giocatore del Mondiale. Dopo un’ Olimpiade di trionfi le vittorie dello sport italiano si erano affievolite ma con gli Europei di nuoto e con voi questo splendido trend è ripreso più vigoroso che mai, a dimostrazione di cosa sono capaci i giovani italiani ».