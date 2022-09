Volley - Italia sei cresciuta troppo in fretta

TORINO – L’Italia è campione del mondo ma è cresciuta troppo in fretta. In due anni ha conquistato Europeo, a sorpresa, e il titolo iridato ma senza poter contare sull’effetto sorpresa. Risultato storico, stratosferico. E ora? Ora ci sono di fronte due anni di attesa delle Olimpiadi di Parigi 2024. E l’Italia ci arriverà con gli occhi di tutti puntati addosso. Lo ha capito anche Ferdinando De Giorgi che l’’ha messo sullo scherzoso: «Devo aver sbagliato qualcosa nella programmazione – ha dichiarato il ct azzurro – perché la cosa doveva andare in progressione giusta, e invece stiamo andando un po’ troppo veloci». Quindi il prossimo compito di De Giorgi sarà quello creare uno scudo attorno a questo gruppo. Un passaggio necessario perché due anni sono lunghi e questo gruppo era stato immaginato per l’appuntamento olimpico. Se poi il gruppo crescerà ancora, allora la generazione dei fenomeni rischierà davvero grosso.