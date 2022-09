Europei Under 20: Battocchio ha scelto i 14

MONTESILVANO (PESCARA)- Sabato 17 settembre a Vasto e Montesilvano prenderanno il via i Campionati Europei Under 20 Maschili. Per l'Italia di Battocchio l'esordio è il 17, alle ore 20.00, al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano contro la Slovenia. Oggi il tecnico Matteo Battocchio ha sciolto le riserve comunicando i nomi dei 14 atleti che prenderanno parte alla rassegna continentale.