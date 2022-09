Europei U.20: l'Italia supera la Slovenia all'esordio

MONTESILVANO (PESCARA)- Parte con il piede giusto l'avventura della nazionale Under 20 Maschile agli Europei di categoria che sono iniziati oggi a Montesilvano in provincia di Pescara. La nazionale di Battocchio non ha concesso scampo alla Slovenia che, dopo un primo set combattuto, si è arresa ai nostri ragazzi per 3-0 (27-25, 25-18, 25-16).

Prima del fischio di inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche nelle scorse ore.

Domani sera la Nazionale Under 20 tornerà in campo alle 20 al Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano per sfidare la Francia nella seconda giornata dei Campionati Europei di categoria.

Per la gara d’esordio alla rassegna continentale under 20 maschile il tecnico Matteo Battocchio sceglie il sestetto con la diagonale Boninfante-Bovolenta, gli schiacciatori Orioli e Porro, i centrali Balestra e Volpe e il libero Laurenzano.

Per la Slovenia coach Jernej Rojc si affida allo starting six composto da Vinkovic, Fink, Mujanovic, Bra?ko, Krzic, Najdic e al libero Okroglic.

In avvio di partita è la Slovenia a portarsi in vantaggio (6-3) con gli azzurrini che faticano a trovare il giusto ritmo. Bovolenta e Orioli a segno (7-6), la Slovenia si disunisce e l’Italia riporta il match in parità (8-8). La gara imbocca quindi i binari dell’equilibrio con le due formazioni che procedono appaiate per il resto del set (20-20). Nel finale due ace di Bracko spingono avanti la Slovenia (23-20) che conquista il primo set point (24-21), gli azzurrini annullano e portano il match ai vantaggi (24-24). La Slovenia è più imprecisa, l’Italia capitalizza e chiude a proprio favore il primo set (25-27).

La seconda si apre con le due formazioni che procedono punto a punto (6-6). Porro, Orioli (un ace per lui) e Bovolenta a segno girano l’inerzia del set e l’Italia, trovata buona continuità, piazza il break che vale il +6 (6-12). Un time out rimette in corsa la Slovenia che accorcia (9-12), ma la rimonta non si compie e gli azzurrini rimangono in vantaggio (10-14). L’Italia continua a macinare buon gioco e punti (13-19) e conquista agevolmente anche il secondo set (18-25).

Al rientro in campo sono nuovamente Boninfante e compagni a passare in vantaggio (4-7) e a dettare il ritmo della gara (6-12). Gli azzurrini trovano continuità e buona efficacia e allungano il passo (7-14). La Slovenia prova a reagire (12-16), ma è decisa la ripartenza dell’Italia che si riporta a +7 (13-20) e conquista set e partita.

IL TABELLINO-

SLOVENIA-ITALIA 0-3 (25-27, 18-25, 16-25)

SLOVENIA: Vinkovic 4, Fink 1 Mujanovic 12, Bra?ko 11, Krzic 7, Najdic; Okroglic (L), Ranc, Kozar, Marovt, Jancic (L). Ne: Prevorcnik, Oman, Snedec. All. Rojc.

ITALIA: Orioli 6, Balestra 1, Boninfante 5, Porro 12, Volpe 4, Bovolenta 13; Laurenzano (L), Ambrose 5, Penna 3, Staforini, Iervolino. Ne: Eccher, Fanizza, Roberti (L). All. Battocchio.

ARBITRI: Maia (POR), Cevik (TUR)

DURATA SET: 32’, 24’, 22’.

SLOVENIA: 3 a, 17 bs, 4 mv, 28 et.

ITALIA: 4 a, 14 bs, 5 mv, 24 et.