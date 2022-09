Europei Under 20: l'Italia domani sfida la Serbia

MONTESILVANO (PESCARA)- La nazionale Under 20 di Battocchio, dopo le prime tre partite del Campionato Europeo di categoria che hanno fruttato due vittorie contro Slovenia e Slovacchia e una sconfitta al tie break contro la Francia, ricarica oggi le batterie in vista della sfida di domani che opporrà alle 20.00 gli azzurrini alla Serbia. La situazione della Pool I ora vede l'Italia al secondo posto della classifica del girone alle spalle della Polonia che ha compiuto un percorso netto e si trova attualmente al primo posto. Le ultime due sfide in programma, l’Italia domani sera alle 20 affronterà la Serbia e giovedì la Polonia, saranno fondamentali per conquistare il pass per le semifinali e le finali in programma sabato e domenica al Palazzetto dello sport Corrado Roma di Montesilvano.

LE PAROLE DEL LIBERO GABRIELE LAURENZANO-

« Ci siamo comportati molto bene vincendo la prima partita per 3-0 contro la Slovenia e non è mai facile scendere in campo nella gara d’esordio – afferma il libero - perché bisogna sempre prendere il ritmo. Siamo stati davvero bravi a conquistare la vittoria. Il secondo match è stato invece più complicato perché conducevamo per 2 set a 0 e avevamo il risultato in mano, poi ci siamo un po’ lasciati andare e abbiamo perso al tie-break. Ieri abbiamo dato prova di carattere: siamo scesi in campo con la voglia di riscattarci e vincere e siamo riusciti a farlo contro la Slovacchia. Un risultato importante che ci ha permesso si arrivare a questa pausa da secondi nel girone ».

Serbia e Polonia saranno avversari da non sottovalutare.

« Ci aspettano due impegni duri e importanti, oggi cerchiamo di sfruttare al meglio la giornata di pausa per riposare e preparaci in vista di queste due ultime partite del girone. Dobbiamo pensare prima di tutto al nostro gioco e affrontare una gara alla volta. Sicuramente dovremo scendere in campo concentrati, ma con l’idea di divertirci perché se riusciamo a farlo riusciamo anche a esprimere al meglio il nostro gioco. Siamo un gruppo molto unito e se riusciamo a giocare senza pressione ci esprimiamo al meglio ».

Gli azzurrini sono arrivati a questa competizione dopo una lunga estate di preparazione nel corso della quale hanno vinto la medaglia d’oro all’Eyof.

« La medaglia d’oro vinta all’Eyof è stata importante, ma ora dobbiamo pensare a questo Europeo. Abbiamo affrontato una lunga estate di preparazione, siamo cresciuti molto, insieme all’allenatore abbiamo valutato gli aspetti positivi e negativi della squadra; stiamo cercando di aggiustare ancora qualcosa per arrivare in forma e preparati alle ultime partite ».

IL CALENDARIO E I RISULTATI-

Pool I – Italia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia e Slovenia

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

1ª Giornata – 17 settembre 2022

Ore 15.00 Serbia – Francia 3-0 (27-25, 25-22, 25-23)

Ore 17.30 Polonia – Slovacchia 3-1 (25-21, 21-25, 25-14, 25-8)

Ore 20.00 Slovenia – Italia 0-3 (25-27, 18-25, 16-25)

2ª Giornata – 18 settembre 2022

Ore 15.00 Serbia – Polonia 0-3 (21-25, 17-25, 17-25)

Ore 17.30 Slovacchia – Slovenia 0-3 (16-25, 19-25, 26-28)

Ore 20.00 Francia – Italia 3-2 (21-25, 18-25, 25-23, 25-23, 15-13)

3ª Giornata – 19 settembre 2022

Ore 15.00 Slovenia – Serbia 3-0 (25-18, 25-22, 25-11)

Ore 17.30 Polonia – Francia 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

Ore 20.00 Italia – Slovacchia 3-0 (25-20, 25-15, 25-17)

4ª Giornata – 21 settembre 2022

Ore 15.00 Polonia – Slovenia

Ore 17.30 Francia –Slovacchia

Ore 20.00 Serbia – Italia

5ª Giornata – 22 settembre 2022

Ore 15.00 Slovenia – Francia

Ore 17.30 Slovacchia – Serbia

Ore 20.00 Italia - Polonia

Pool II – Belgio, Repubblica Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia

Pala BCC - Vasto

1ª Giornata – 17 settembre 2022

Ore 15.00 Portogallo – Grecia 2-3 (23-25, 25-19, 28-26, 22-25, 10-15)

Ore 17.30 Repubblica Ceca – Finlandia 3-1 (25-15, 19-25, 25-19, 25-22)

Ore 20.00 Bulgaria – Belgio 0-3 (17-25, 19-25, 22-25)

2ª Giornata – 18 settembre 2022

Ore 15.00 Portogallo – Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 27-25, 25-20)

Ore 17.30 Finlandia – Bulgaria 2-3 (30-28, 17-25, 25-20, 23-25, 9-15)

Ore 20.00 Grecia – Belgio 0-3 (19-25, 23-25, 24-26)

3ª Giornata – 19 settembre 2022

Ore 15.00 Bulgaria – Portogallo 3-1 (25-22, 21-25, 25-19, 25-23)

Ore 17.30 Repubblica Ceca – Grecia 3-0 (25-22, 25-11, 25-23)

Ore 20.00 Belgio – Finlandia 3-1 (19-25, 25-22, 26-24, 25-22)

4ª Giornata – 21 settembre 2022

Ore 15.00 Repubblica Ceca – Bulgaria

Ore 17.30 Grecia – Finlandia

Ore 20.00 Portogallo – Belgio

5ª Giornata – 22 settembre 2022

Ore 15.00 Bulgaria - Grecia

Ore 17.30 Finlandia – Portogallo

Ore 20.00 Belgio – Repubblica Ceca

Semifinali 5°-8° posto – 24 settembre 2022

Pala BCC - Vasto

Ore 17.30 – JMF31 – 3ª Pool I – 4ª Pool II

Ore 20.00 JMF32 – 3ª Pool II - 4ª Pool I

Finali 5°-8° posto – 25 settembre 2022

Pala BCC - Vasto

Ore 9.30 Perdente JMF31 – Perdente JMF32

Ore 12.30 Vincente JMF31 – Vincente JMF32

Semifinali 1°-4° posto – 24 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 17.30 – JMF33 - 1ª Pool I - 2ª Pool II

Ore 20.00 – JMF34 - 1ª Pool II - 2ª Pool I

Finale 3°-4° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 17.30 Perdente JMF33 – Perdente JMF34

Finale 1°-2° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 20.00 vincente JMF33 – Vincente JMF34

LE CLASSIFICHE-

Pool I: 1. Polonia (3 vinte, 0 perse, 9 punti); 2. Italia (2 v, 1 p, 7 pt); 3. Slovenia (2 v, 1 p, 6 pt); 4. Serbia (1 v, 2 p, 3 pt); 5. Francia (1 v, 2 p, 2 pt); 6. Slovacchia (0 v, 3 p, 0 pt).

Pool II: 1. Belgio (3 v, 0 p, 9 pt); 2. Repubblica Ceca (2 v, 1 p, 6 pt); 3. Bulgaria (2 v, 1 p, 5 pt); 4. Portogallo (1 v, 2 p, 4 pt); 5. Grecia (1 v, 2 p, 2 pt); 6. Finlandia (0 v, 3 p, 1 pt).