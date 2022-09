Volley - Azzurre, dal contropiede al controllo dello spazio

TORINO – Dal contropiede al controllo degli spazi. L’Italdonne è partita oggi pomeriggio alla volta dei Paesi Bassi dove disputerà la prima fase dei Mondiale che inizia venerdì. Le azzurre scenderanno in campo sabato contro il Camerun e sarà un avvio morbido. Quello che ci voleva per una squadra che ha bisogno di calarsi gradualmente nell’atmosfera del torneo iridato e trovare, partita dopo partita, il suo gioco e l’intensità che le ha permesso di aggiudicarsi la Volley Nations League per la prima volta a luglio. Si è trattato di un successo importante che ha proiettato la squadra nel ruolo di favorita per la vittoria finale nel Mondiale. Favorita sì, ma con l’esigenza di non farsi schiacciare dal pronostico favorevole. C’è infatti il precedente delle Olimpiadi che invita alla cautela perché quella delusione ha bruciato tanto e solo l’Europeo vinto ha reso più sopportabile l’amarezza per l’occasione perduta. Alle Olimpiadi le azzurre arrivarono in una condizione simile a quella di oggi. Erano date per favorite da tutti e fallirono l’obiettivo. Il blocco del ct Davide Mazzanti si era imposto nel 2018 aggiudicandosi a sorpresa l’argento ai Mondiali. Arrivò fino all’a finale nella sorpresa generale, le stesse azzurre erano partite senza coltivare ambizioni così alte. Possiamo dire che le italiane si imposero giocando di rimessa, andando in contropiede mentre le corazzate faticavano a controllare il campo. L’Europeo 2019 cambiò la prospettiva e le azzurre si ritrovarono ad essere le osservate speciali. Non funzionò ma arrivò un bronzo. Alle Olimpiadi si è ripetuto lo schema. È tipico della cultura sportiva italiana vincere sfruttando la sorpresa. Casi eclatanti sono quelli degli azzurri del volley che hanno conquistato il Mondiale battendo i favoriti e il successo all’Europeo di calcio dell’undici di Roberto Mancini. Guarda caso poi è arrivata l’eliminazione nel torneo di qualificazione ai Mondiali di quest’anno. La vera sfida per Paola Egonu e compagne è ora vincere da favorite controllando lo spazio di gioco e imponendo la loro legge.