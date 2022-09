Mondiali Femminili: Rai e Sky copriranno in diretta le partite dell'Italia

Per quanto riguarda RAI, tutti i match delle azzurre nella prima fase saranno trasmessi in diretta su Rai 2. In aggiunta alle gare delle campionesse d’Europa la RAI trasmetterà gli altri 20 incontri su Rai Sport + HD, dei quali quattordici in diretta e sei in differita.

Anche i match delle azzurre nella seconda fase verranno trasmessi in diretta su RAI 2. Il dettaglio della programmazione delle fasi successive sarà reso noto durante il corso della manifestazione. Le telecronache delle gare dell’Italia saranno affidate a Marco Fantasia e Giulia Pisani, mentre Simona Rolandi curerà gli approfondimenti, le interviste live e i salotti.

Molto ampia anche la copertura di SKY, nella prima fase tutte le gare delle azzurre, infatti, verranno trasmesse in diretta da SKY Sport 1 (canale 201), alcune in contemporanea anche su Sky Sport Arena (canale 204). Oltre ai match dell’Italia l’emittente satellitare manderà in onda altri 15 match della prima fase sul canale Sky Sport Arena.

A curare le telecronache saranno i giornalisti Roberto Prini, Stefano Locatelli e Michele Gallerani, affiancati da Francesca Piccinini, Rachele Sangiuliano e Andrea Zorzi.

Alessandro Acton sarà in Olanda per seguire il cammino delle azzurre, mentre Federica Lodi insieme ad alcuni ospiti, durante tutto il Mondiale, si alterneranno davanti alle telecamere per degli spazi quotidiani d’approfondimento.



IL PALINSESTO DELLE AZZURRE-

24/09 Italia-Camerun (ore 14.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1)



26/09 Italia-Porto Rico (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

27/09 Italia-Belgio (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)



29/09 Italia-Kenya (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

2/10 Italia-Olanda (ore 15.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)



LA PROGRAMMAZIONE RAI NELLA PRIMA FASE-



23/09 Polonia-Croazia (ore 17.50 diretta RAI Sport)

23/09 Olanda-Kenya (ore 2.15 differita RAI Sport)

24/09 Belgio-Porto Rico (ore 1.45 differita RAI Sport, ore 13.50 differita RAI Play)



24/09 Italia-Camerun (ore 14.50 diretta RAI 2)

24/09 Brasile-Repubblica Ceca (ore 20.20 diretta RAI Sport)

25/09 Belgio-Kenya (ore 23.30 differita RAI Sport, ore 12.50 differita RAI Play)

25/09 Olanda-Camerun (ore 15.50 diretta RAI Sport)

25/09 Serbia-Canada (ore 19.50 diretta RAI Sport)



26/09 Italia-Porto Rico (ore 17.50 diretta RAI 2)

26/09 Stati Uniti-Canada (ore 20.50 diretta RAI Sport)

27/09 Turchia-Corea del Sud (ore 13.50 diretta RAI Sport)



27/09 Italia-Belgio (ore 17.50 diretta RAI 2)

27/09 Camerun-Kenya (ore 19.50 diretta RAI Sport)

28/09 Cina-Giappone (ore 14.05 diretta RAI Sport)

28/09 Turchia-Repubblica Dominicana (ore 17.20 diretta RAI Sport)

28/09 Olanda-Porto Rico (ore 19.50 diretta RAI Sport)

29/09 Serbia-Germania (ore 15.50diretta RAI Sport)



29/09 Italia-Kenya (ore 17.50 diretta RAI 2)

29/09 Porto Rico-Camerun (ore 20.50 diretta RAI Sport)

30/09 Brasile-Giappone (ore 14.05 diretta RAI Sport)

30/09 Stati Uniti-Germania (ore 18.50 diretta RAI Sport)

1/10 Brasile-Cina (ore 2.30 differita RAI Sport, ore 13.50 differita RAI Play)

1/10 Stati Uniti-Serbia (ore 00.30 differita RAI Sport, ore 18.50 differita RAI Play)

2/10 Belgio-Camerun (ore 22-30 differita RAI Sport)



2/10 Italia-Olanda (ore 15.50 diretta RAI 2)

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY NELLA PRIMA FASE-

23/09 Polonia-Croazia (ore 18 diretta SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

23/09 Olanda-Kenya (ore 20 diretta SKY Sport Arena)

24/09 Turchia-Thailandia (ore 13 diretta SKY Sport Arena)



24/09 Italia-Camerun (ore 15 diretta SKY Sport 1)

25/09 Cina-Argentina (ore 14 diretta SKY Sport Arena)

25/09 Serbia-Canada (ore 20 diretta SKY Sport Arena)



26/09 Italia-Porto Rico (ore 18 diretta SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

26/09 Stati Uniti-Canada (ore 21 diretta SKY Sport Arena)



27/09 Italia-Belgio (ore 18 diretta SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

27/09 Polonia-Thailandia (ore 20.30 diretta SKY Sport Arena)

28/09 Cina-Giappone (14.15 diretta SKY Sport Arena)

28/09 Turchia-Repubblica Dominicana (17.30 diretta SKY Sport Arena)

29/09 Serbia-Germania (ore 16 diretta SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)



29/09 Italia-Kenya (ore 18 diretta SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)

30/09 Brasile-Giappone (ore 14.15 diretta SKY Sport Arena)

30/09 Olanda-Belgio (ore 20 diretta SKY Sport Arena)

1/10 Brasile-Cina (ore 14 diretta SKY Sport Arena)

1/10 Stati Uniti-Serbia (ore 19 diretta SKY Sport Arena)

2/10 Belgio-Camerun (ore 13 diretta SKY Sport Arena)



2/10 Italia-Olanda (ore 16 diretta SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)