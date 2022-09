Europei U.20: Italia-Bulgaria vale la finale

MONTESILVANO (PESCARA)- Primo obiettivo raggiunto per la Nazionale Under 20 Maschile di Matteo Battocchio. Gli azzurri, con la vittoria di ieri contro la Polonia, hanno vinto la Pool I e domani affronteranno la seconda della Pool II, la Bulgaria, in semifinale. Nelle cinque partite disputate fino a questo momento l’Italia ha conquistato quattro vittorie per 3-0 (con Slovenia, Slovacchia, Serbia e Polonia) e subito una sola sconfitta al tie-break contro la Francia. I bulgari nella fase a gironi i bulgari hanno vinto quattro partite (con Finlandia, Portogallo, Repubblica Ceca e Grecia) e perso il match contro il Belgio, che ha conquistato il primato.

La sfida che vale la possibilità di giocare per l'oro è in programma domani pomeriggio alle 17.30 al Palazzetto dello sport Corrado Roma di Montesilvano Nella fase a gironi i bulgari hanno vinto quattro partite (con Finlandia, Portogallo, Repubblica Ceca e Grecia) e perso il match contro il Belgio, che ha conquistato il primato in classifica nella Pool II.

La seconda semifinale, in programma domani alle ore 20 sempre al PalaRoma di Montesilvano, si sfideranno il Belgio e la Polonia.

LE PAROLE DEL PALLEGGIATORE MATTEO BONIFANTE-

« Quando si partecipa a una competizione come l’Europeo – spiega il palleggiatore dell’Italia - si parte da un punto e pian piano si cerca di migliorare e di crescere per aumentare il livello. Noi siamo sempre riusciti ad aggiungere qualcosa e a migliorare aspetti del nostro gioco durante queste cinque partite. Non mi riferisco solo alle quattro vittorie che abbiamo conquistato, anche la sconfitta contro la Francia ci è servita per crescere in determinazione e in volontà. Sicuramente siamo sulla strada giusta e dobbiamo proseguire così ».

Oltre alla crescita costante di cui sono stai protagonisti nel corso dell’estate uno i punti di forza degli azzurrini è quello di essere una squadra molto unita, sia in campo che fuori.

« E’ la prima volta che sono il capitano di una squadra - prosegue Boninfante - ed è una bella emozione. Sicuramente sono più onori che oneri, non ho più responsabilità degli altri, perché siamo una bella squadra, siamo molto uniti e abbiamo tutti la stessa importanza all’interno del gruppo. Abbiamo fatto un lungo percorso tutti insieme: durante estate settimana dopo settimana siamo cresciuti tutti insieme, siamo riusciti a vincere l’Eyof, abbiamo legato molto e si è creato un bel gruppo. Il bilancio è molto positivo. E ora non resta che goderci queste ultime, decisive partite dell’Europeo ».

Guardando alla sfida di domani il palleggiatore degli azzurrini aggiunge:

« Sarà una gara difficile: la Bulgaria è una squadra fisica con delle individualità importanti. Dovremo essere bravi a poter portare la partita sui binari a noi più congeniali per provare a conquistare l’accesso alla finale che assegnerà il titolo europeo ».

IL CALENDARIO-

Semifinali 1°-4° posto – 24 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 17.30 – JMF33 - Italia - Bulgaria

Ore 20.00 – JMF34 - Belgio - Polonia

Finale 3°-4° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 17.30 Perdente JMF33 – Perdente JMF34

Finale 1°-2° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 20.00 vincente JMF33 – Vincente JMF34

LE CLASSIFICHE DELLA PRIMA FASE-

Pool I: 1. Italia (4 vinte, 1 perse, 13 punti); 2. Polonia (4 v, 1 p, 11 pt); 3. Slovenia (3 v, 2 p, 9 pt); 4. Francia (2 v, 3 p, 6 pt); 5. Serbia (1 v, 4 p, 4 pt); 6. Slovacchia (1 v, 4 p, 2 pt).

Pool II: 1. Belgio (4 v, 1 p, 11 pt); 2. Bulgaria (4 v, 1 p, 11 pt); 3. Repubblica Ceca (3 v, 2 p, 9 pt); 4. Finlandia (2 v, 3 p, 6 pt); 5. Portogallo (1 v, 4 p, 6 pt); 6. Grecia (1 v, 4 p, 2 pt).