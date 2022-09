I Mondiali di pallavolo in uno stadio di calcio

TORINO – Nulla si crea, tutto si trasforma. La massima dello scienziato Antoine-Laurent de Lavoisier si adatta alla soluzione adottata dall’Olanda per organizzare i Mondaili di pallavolo. La scelta è caduta su un campo di calcio che è stato modificato per ospitare tante partite, fino a tre in contemporanea. Si tratta del GelreDome. E’ uno stadio di calcio della città di Arnhem, nei Paesi Bassi. Si tratta di uno degli stadi più grandi e moderni del paese inaugurato il 25 marzo 1998. Dal 1998 lo stadio è la sede della squadra di calcio Vitesse Arnhem. È stato uno degli stadi utilizzati durante i campionati europei di calcio del 2000. Lo stadio è anche teatro di concerti di artisti internazionali. L’impianto è dotato di un tetto retrattile e di una piazzola convertibile, che può essere ritirata quando non viene utilizzata durante i concerti o altri eventi , e di un sistema di controllo del clima. Ha una capacità di 34.000 persone per gli eventi sportivi e di 41.000 per i concerti. Per i Campionati Mondiali femminili 2022 di pallavolo sono stati ricavati all’interno della struttura tre campi da gioco, sfruttando parte delle tribune di calcio. Grazie ai 3 campi tutte le 24 squadre della rassegna iridata disputeranno le prime partite ad Arnhem. L’idea degli organizzatori olandesi può diventare un suggerimento per tutte le città o gli stati che nei prossimi anni vorranno ospitare eventi internazionali. I costi lievitano e una buona idea è quello che ci vuole per quadrare il cerchio.