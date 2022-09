Mondiale Femminile: nessun problema per l'Italia nell'esordio col Camerun

ARNHEM (OLANDA)- Non poteva essere certo il Camerun a mettere in difficoltà l'Italia nell'esordio Mondiale . Troppo netto il divario fra le ragazze di Mazzanti e la formazione africana. Per le azzurre si è trattato di un buon allenamento ed il 3-0 (25-10; 25-12; 25-16) finale la dice lunga sull'andamento del match. Egonu e compagne hanno dimostrato comunque di essere pronte per impegni più probanti. La nazionale tornerà in campo lunedì 26 settembre alle 18.00 per affrontare il Porto Rico.

Nello staff azzurro in attesa dell'arrivo del vice allenatore Matteo Bertini, in panchina è andato il tecnico Luca Pieragnoli. Come formazione iniziale il Ct Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti,

centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro.

Nel primo set l'Italia ha impiegato pochi scambi a prendere il comando (8-4), Orro in regia ha gestito molto bene le sue attaccanti (11-4) e il parziale è filato via liscio senza problemi (25-10).

Il copione non è cambiato nella seconda frazione, le ragazze di Mazzanti hanno spinto subito forte (7-2) e il Camerun è scivolato pesantemente indietro (14-4).Le campionesse europee hanno gestito agilmente il vantaggio e il set si

è chiuso sul punteggio di (25-12).

Nell'ultimo set la nazionale tricolore ha commesso qualche errore in più e le africane sono rimate a contatto fin sul (9-7). Le fasi successive hanno visto nuovamente la squadra azzurra imporre il proprio ritmo (16-11), senza

concedere più nulla al Camerun (25-16).

I PROTAGONISTI-

Cristina Chirichella (Italia)-« Grande emozione cantare l’inno. La prima partita è andata alla grande, abbiamo fatto le cose bene, alla fine abbiamo portato a casa il risultato, abbiamo provato gli schemi in vista dei prossimi impegni. Noi favorite ? non ci pensiamo, affrontiamo partita dopo partita senza guardare troppo oltre. Affronteremo Porto Rico con la stessa grinta ».

Alessia Orro (Italia) « Molto emozionante per me che vivo il mio primo mondiale. Siamo state brave ad imporre il nostro gioco senza adagiarsi. Pensiamo una partita alla volta. Le intese non sono ancora perfette, manca sempre qualcosa per essere al top ma lavoreremo per crescere con proseguo del torneo. L’impegno che stiamo mettendo in palestra ci permette di migliorare in vista degli impegni più importanti ».

Anna Danesi (Italia)- « Siamo contente, la prima partita serve per rompere il ghiaccio, va bene così. Abbiamo giocato in un impianto strano ma ci adatteremo senza problemi. Il gruppo sta bene, è tranquillo e sereno e credo che in campo si veda. Non ci interessa il calendario, non sottovalutiamo nessuno, sarà un mondiale tosto. Non incontrare Stati Uniti e Serbia subito può essere un vantaggio ma dobbiamo pensare soltanto a noi ».

IL TABELLINO-

ITALIA-CAMERUN 3-0 (25-10; 25-12; 25-16)

ITALIA: Egonu 18, Bosetti 13, Chirichella 10, Danesi 10, Sylla 6, Orro 3, De Gennaro (L), Lubian n.e., Gennari n.e., Bonifacio n.e., Malinov n.e., Fersino n.e., Pietrini n.e., Nwakalor n.e. All. Mazzanti

CAMERUN: Bikatal 1, Blamdai 6, Piata 3, Olompo 5, Adiana 2, Amana 2, Ngatcheu 5, Bikatal 8, Guebon, Ngameni, Emmanuela, Baran n.e., Bediangmpon n.e., Wete n.e., Mbengono n.e. All. Akono

ARBITRI: Sokol Katarzyna (POL), Wang Ziling (CHN)