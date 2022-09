Mondiali - La Turchia è un monito per tutte le favorite

TORINO – Nel volley moderno è peccato mortale considerare qualcosa scontato. Lo ha imparato a sue spese l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, lo ha capito tra la sorpresa generale la Turchia di Giovanni Guidetti. Squadra giovane, con tanta qualità e con un’organizzazione dove si coglie la mano del tecnico italiano, uno dei più quotati allenatori italiani. Eppure le turche hanno iniziato il loro Mondiale nel peggiore dei modi. Si sono fatte rimontare dalla Thailandia e hanno perso 3-2 (17-25 31-29 22-25 25-19 15-13). Eppure la Turchia era annunciata in gran forma dopo le sue esibizioni di Napoli in cui aveva battuto le azzurre lasciando un’ottima impressione. Invece ad Arnhem le cose sono andate in maniera diversa e la squadra ha patito l’efficacia in difesa delle avversarie e l’ incontenibile Chatchou-on (33 punti in attacco) per 3-2. Una vittoria in cui la Thailandia non ha rubato nulla, anzi. E questo è un campanello d’allarme da tenere in considerazione. La squadra asiatica non può essere una favorita ma in questo torneo può ritagliarsi un posto da pericolosa outsider. Allo stesso tempo ha deluso la Turchia, che dopo il primo set è calata e non è più riuscita a ritrovare il ritmo e la concentrazione di Napoli. Questa battuta d’arresto iniziale rischia di costare caro alla formazione di Ankara perché la formula del Mondiale prevede che tutti i risultati della prima fase valgano anche nella seconda, quella che definirà le qualificate e gli accoppiamenti dei quarti di finale. Ma la sconfitta turca è anche un monito per tutte le favorite del torneo. Quindi anche per la super favorita Italia. In questo volley basta davvero poco per ribaltare la scala dei valori. Ragazze avvisate, mezze salvate.