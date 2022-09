Volley - Le azzurre e il dilemma della qualità

TORINO – Il dilemma della qualit à è il nodo di gordio attorno a cui ruota, e ruoterà, tutto il Mondiale delle azzurre. La vittoria delle azzurre contro il Belgio è un successo double face, ma non di quelli che si adattano a tutte le stagioni. Anzi. Se ieri contro Portorico il calo era giustificato da tre cambi importanti, oggi la difficoltà a produrre gioco ha investito il sestetto titolare che per larghi tratti ha vissuto in sofferenza il confronto con le belghe, giocatrici rispettabili ma considerate di livello inferiore a quello delle azzurre. L e azzurre hanno p erso il primo set e sono andate ad un centimetro da perdere il secondo. Le ha salvate una svista colossale delle avversarie che hanno festeggiato il punto mentre la pall a ricadeva nel loro c ampo . Un peccato di inesperienza. Ma cosa sarebbe successo se quella palla avesse consegnato il set del 2-0 alle nostre avversarie? Forse la squadra si sarebbe svegliata dal suo sonno e avrebbe ripreso in mano la partita realizzando un rimonta da manuale. E’ probabile, perché qualcosa di simile è successo nel terzo set quando le belghe si sono ritrovate un bottino di 5 matchpoint e lo hanno dilapidato. Ancora una volta inesperienza e mancanza di abitudine a lottare su palloni che scottano. Le azzurre, invece, questo bagaglio lo hanno ma devono imparare a gestirlo nel modo più efficace in un Mondiale. Nella seconda regali, nella seconda fase, non ne farà più nessuno e tutti cercheranno lo scalpo del loro avversario. Le azzurre hanno un solo modo per averne ragione ed è fare affidamento sulla loro qualità di gioco. Un tassello importante è Paola Egonu ma da sola non basta. Anzi l’opposto che il mondo ci invidia dà il meglio quando le compagne sviluppano gioco a partire dal servizio. Questo gioco p rende tanti nomi (ritmo, intensità, qualità). Innescare subito la macchina è l’unico modo per vincere questo Mondiale, arrivare al fondo in rimonta è un rischio che le azzurre non si possono più permettere.