Mondiali Femminili: Danesi ' l'Olanda va messa sotto pressione'

Oggi nel primo dei due giorni di riposo, la nazionale di Mazzanti ha sostenuto un allenamento con la palla e poi si è concessa qualche ora libera.

LE PAROLE DI ANNA DANESI-

« In queste prime partite pensavo che la squadra riuscisse a divertirsi un po’ di più, ma logicamente, vista l’importanza della competizione, la tensione si è fatta sentire e sono convinta che nelle prossime gare ci divertiremo maggiormente. Contro l’Olanda sarà una buona occasione per esprimerci al meglio, loro giocano in casa e a noi piacciono le formazioni che hanno il pubblico dalla loro parte. A volte per noi è forse più difficile giocare contro squadre come Porto Rico, rispetto a delle nazionali avversarie che conosciamo maggiormente. L’Olanda è una formazione che ha a disposizione delle ottime schiacciatrici e noi secondo me dovremo essere brave in battuta per togliere a loro l’opportunità di sfruttare le centrali. Sarà importante metterle subito sotto pressione, per spegnere l’entusiasmo provocato dal tifo. Sto vivendo bene questo Mondiale, cercando di godermelo il più possibile, questa è una competizione che capita solo una volta ogni quattro anni. Mi sento bene sia a livello fisico, che di testa e ho tanta voglia di giocare. Nei giorni di riposo principalmente mi dedico allo studio, devo sostenre l’ultimo esame della Laurea Magistrale e così divido il tempo tra i libri e il campo. Quando gioco in nazionale mi sento sempre molto fortunata, so perfettamente che tante atlete vorrebbero fare questa vita e che, inoltre, migliaia bambine sognano d’indossare la maglia azzurra: questo per me è un motivo di grande orgoglio ».

Italia-Olanda (ore 15.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena)