Mondiali Femminili: una bella Italia si arrende al Brasile

ARNHEM (OLANDA)- Il primo big match del Mondiale Femminile lo perdiamo amaramente ai vantaggi nel tie break 2-3 (20-25; 25-22; 25-22; 21-25;15-17) contro il Brasile dopo aver annullato due match point. Una bella prestazione delle azzurre contro una formazione che, come noi, punta decisamente a vincere la rassegna iridata ma ancora c'è qualcosa da registrare nella nostra formazione, soprattutto nel cotrattacco e nella fase muro/difesa. La squadra ha lottato, è andata sotto, ha rimontato, ha vinto brillantemente due set ma poi si è arresa davanti ai colpi di una Gabi stratosferica (30 punti per lei) e a qualche errore di troppo. Non basta Egonu (37 punti) a fare la differenza. Nulla è compromesso, il punto fa comunque classifica e domani c'è l'immediata possibilità di rifarsi contro il Giappone ma bisognerà fare ancora un passo in avanti per arrivare fino in fondo.

Italia in campo con l’ormai consolidata formazione titolare con Orro in palleggio Egonu in diagonale, Danesi e Chirichella centrali, Bosetti e Pietrini di banda, De Gennaro Libero.

Partenza sprint azzurra (3-0) ma il Brasile reagisce e ci passa avanti (4-6) poi 5-8. Muro di Danesi, contrattacco di Egonu e siamo di nuovo in parità (8-8). Il Brasile fugge ancora in avanti grazie ad una serie di difese incredibili (11-14) e a contrattacchi efficaci. Tanti errori da parte di Egonu e compagne e le verdeoro restano avanti (13-16). Facciamo fatica nella fase muro/difesa e anche in attacco (10% percentuale disastrosa), e non riusciamo a ricucire il break (16-19). Entra Malinov per Orro in regia ma cambia poco. Il muro verdeoro invece funziona a meraviglia, Tainara e Gabi ci fanno male (17-21). La stessa Gabi chiude i conti del primo set (20-25).

Si riparte con l’Italia più concentrata e concreta. Break importante a nostro favore (9-3). Il Brasile in questo frangente sbaglia molto e noi ne approfittiamo. Ma le ragazze di Ze Roberto non mollano niente e risalgono la china (11-9). Una bomba di Egonu ci riporta a +5 (14-9), poi +7 grazie a un murone di Danesi (18-11). Ma il Brasile non molla, con 5 punti consecutivi si riporta sotto (22-21). Mazzanti tenta con Sylla in attacco per Bosetti. Fatichiamo ma una meravigliosa difesa della stessa Sylla permette ad Egonu di trasformare il primo set point (25-22) e parità ristabilita.

Sylla ancora in campo nel terzo set. E’ il Brasile che parte forte, troppi errori in azzurro e 0-4 per le carioca che ci fa male a muro. Gabi da seconda linea firma il 2-7. Ma l’Italia trova la forza per reagire e risale imperiosamente la china, cresciamo a muro e in attacco e sgretoliamo il loro vantaggio. Un ace di Anna Danesi ci riporta in parità (9-9). Passiamo avanti (10-9). Adesso è battaglia. Le due squadre sono punto a punto. Fersino entra per dare nerbo alla ricezione. Ace di Egonu che ci porta a +3 (21-18). E’ il break decisivo. Egonu la chiude portando l’Italia in vantaggio (25-22).

Nel quarto set è l’Italia che prende un leggero margine iniziale (4-2) ma è presto parità (6-6). L’equilibrio è il protagonista anche di questo parziale con le squadre che sbagliano molto nei contrattacchi. Gabi con due conclusioni perentorie per il 13-16 del Brasile. Entra Lubian al servizio ma cambia poco Le azzurre restano attaccate al set ma nel finale alcuni errori gratuiti da parte nostra e una super Gabi permettono alle verdeoro di chiudere il set. Un servizio out di Egonu chiude i conti. (21-25).

L’Italia gioca il primo tie break del Mondiale. Si va al cambio campo con il Brasile in leggero vantaggio (6-8) ma siamo ancora lì. Lubian è in campo al posto di Chirichella. Si lotta, le ragazze di Ze Roberto concedono qualcosa e noi ne approfittiamo (12-12). Il finale è infuocato. Torna in campo Bosetti. Annulliamo due match point. Poi il muro brasiliano mette per terra il punto decisivo e ci infligge la prima sconfitta del torneo iridato. 15-17 è l'amaro finale di set.

ITALIA-BRASILE 2-3 (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17)

ITALIA: Lubian, , Malinov 1, De Gennaro (L), Fersino, Orro 1, Bosetti 5, Chirichella 6, Danesi 13, Pietrini 13, Sylla 7, Egonu 37, Gennari (L) n.e. Bonifacio n.e. Nwakalor n.e. All. Mazzanti.

BRASILE: Carol Gattaz 10, Carol 11, Pri Daroit 6, Montibeller, Macris 2, Roberta, Gabi 30, Kisy 2, Tainara 15, Lorenne 1 Natinha (L), Lorena n.e., Julie Kudiess n.e., Nyeme (L) n.e. All. Zé Roberto.

ARBITRI: Simonovic (Svi) e Myoi (Gia).