Volley - Un Mondiale troppo lungo per essere vero

TORINO - Troppo lungo per essere vero. Il Mondiale di volley femminile, che si disputa in Olanda e in Polonia, sta evidenziando questa pecca. Le azzurre hanno battuto per 3-1 il Giappone e hanno ripreso il suo cammino in questa seconda fase in cui gli stimoli sembrano essere sempre più labili. Intanto perché la formula adottata rende difficile che le azzurre manchino l’appuntamento con i quarti anche in caso di sconfitte plurime. E poi perché alla fine di questo concentramento l’Italia giocherà il suo quarto di finale contro una squadra della stessa Pool. A settembre avevamo vissuto un Mondiale, quello maschile, troppo breve con alcuni aggiustamenti pro - Paesi organizzatori, qui si verifica l’opposto e non c’è nemmeno la possibilità di incrocio con le prime quattro della altra Pool.