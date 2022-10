Mondiali Femminili: 1 milione 600mila tra Rai e Sky per Italia-Cina

ROTTERDAM (OLANDA)- I telespettatori che seguono l'Italia femminile di Mazzanti impegnate nei Campionati del Mondo aumentano di partita in partita. La sfida con la Cina, ultima della Pool di Rotterdam, è stata vista in diretta su Rai 2 da 1 milione 457mila con l'11.19% di share. Ottimo anche il dato su SKY, sono stati infatti 236.000 i telespettatori che hanno assistito alla grande vittoria dell'Italia sulla Cina. In totale sono quindi sono stati oltre 1 milione 600mila gli appassionati che hanno guardato la partita.