Mondiale - Quelle lacrime azzurre in mondovisione

TORINO - C’è un filo rosso che lega il pianto di Sarah Fahr, a Tokyo, a quello di Alessia Gennari, ieri sera in Olanda. Sono le due immagini più significative delle sconfitte delle donne terribili di Davide Mazzanti. Un anno fa come ieri sera le azzurre si sono fermate sulla soglia di quel risultato che tutti pronosticavano. Loro stesse. Va premesso che in una disciplina che è diventata ultra competitiva e dove anche le squadre di terza fascia, con un buon tecnico italiano, possono fare cose egregie, entrare tra le migliori quattro del mondo è già un ottimo risultato. La Nazionale azzurra ha il merito di essere in questa posizione con una continuità che le altre formazioni non hanno saputo mantenere negli anni. Lascia però l’amaro in bocca, e spiega le lacrime che si ripetono, il fatto che le azzurre non trovino ancora una volta la capacità di scrivere una pagina di storia laddove sono più attese. Così è stato ai Giochi 2020 dove la luce si è spenta e sono uscite ai quarti, è successo ieri sera contro un Brasile di alto profilo ma già ampiamente regolato nel corso della stagione. Adesso è il tempo di celebrare la straordinaria stagione del movimento italiano che ha vinto praticamente tutto, gli è mancato solo l’acuto delle azzurre per spianare il mondo. Poi ci saranno nuove stagioni (l’Europeo tra un anno e le Olimpiadi nel 2024) per riprovare la scalata al sogno.