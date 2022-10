Mondiali Femminili: per la Serbia secondo mondiale di fila, battuto il Brasile

APELRDOORN (OLANDA)- Secondo titolo mondiale di fila per la Serbia allenatada da Daniele Santarelli. Boskovic e socie stasera, in una finale senza storia, hanno sconfitto 3-0 (26-24; 25-22; 25-17) il Brasile che aveva eliminato l'Italia in semifinale. La formazione di Ze Roberto è rimasta in partita solo nel primo set, concluso ai vantaggi, per poi cedere progressivamente al cospetto di una formazione che è cresciuta punto dopo punto per la gioia dei suoi tanti sostenitori giunti in Olanda per sostenerla.