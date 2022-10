Mondiali Femminili: 800mila alla TV per Italia-Usa

Nonostante la delusione per la mancata finale il pubblico del volley non ha abbandonato la nazionale di Mazzanti. In occasione della finale per il bronzo sono stati 684mila gli spettatori di Rai 2, con il 7,8% di share. Su Sky si sono sintonizzati 162mila utenti

16 . 10 . 2022 18:43 1 min Mondiali femminiliRaisky

APELDOORN (OLANDA)- Ancora buoni ascolti per la finale Italia-Stati Uniti che ha regalato alle azzurre la medaglia di bronzo. La diretta su Rai 2 ha fatto registrare 684mila spettatori, con il 7,8% di share. Buoni anche i riscontri per Sky dove la partita è stata vista da 162mila spettatori di media in diretta (177 mila di cumulato). Da non perdere Manfredi interviene sul caso Egonu L'Italia è di bronzo Tutte le news di Nazionali

