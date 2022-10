Volley - Mondiali, la politica del posto al sole per tutti

TORINO - Un posto al sole per tutti. Non si sono ancora spenti gli echi della fase finale del Mondiale femminile con gli annessi strascichi e code (di paglia), che la Federazione Internazionale (Fivb) assesta una nuovo colpo nel suo cammino per trasformare i Mondiali in un spettacolo ecumenico che possa abbracciare tutto il creato, o quasi. La Fivb ha varato il nuovo format della manifestazione che prevede la partecipazione di 32 rappresentative nazionali. Un bel balzo in avanti rispetto alle 24 delle edizioni di quest’anno. E se nel maschile gli organizzatori, forse perché chiamati a sostituire la Russia all’ultimo, hanno scelto una formula snella; in campo femminile si è assistito ad un torneo dalla impalcatura pesante. Da più parti è stato giudicato lungo e senza stimoli, con due fasi iniziali a gironi ripetitive che hanno dato poco allo spettacolo ma hanno riempito parecchio i palinsesti televisivi. E forse questa è una delle ragioni che spinge la Federazione internazionale su questo sentiero. L’altra potrebbe essere la volontà di dare a più federazioni possibili la possibilità di partecipare all’evento e mettere in mostra il lavoro fatto. Bene. Se è così però il risultato sarà quello di avere kermesse ancora più lunghe, con troppe partite prive di contenuti per la disparità delle forze in campo e intasare ancora di più la stagione del volley che ormai non ha più interruzioni significative. Non si uccidono così anche i cavalli?