Il Ministro Abodi premierà gli azzurri con il Collare d'Oro

Alla cerimonia, che andrà in onda in diretta su Rai2, parteciperà il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che consegnerà i Collari agli insigniti. Sul palco con lui ci saranno il Presidente del CONI, Giovanni Malagò e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. L'evento vedrà quest'anno la partecipazione di molti atleti, praticamente tutti i migliori dello sport italiano.

Naturalmente alla consegna saranno presenti tutti i giocatori che hanno portato in Italia il titolo Mondiale. Con loro il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, il presidente federale Giuseppe Manfredi, il vice presidente Luciano Cecchi e il segretario generale Stefano Bellotti.