Gli Europei Femminili partiranno dall'Arena di Verona

LE PAROLE DEL PRESIDENTE GIUSEPPE MANFREDI-

« Sono ovviamente felice dell’annuncio odierno. Sono tanti anni che la federazione prova a riportare un match di pallavolo in uno scenario unico al mondo come quello dell’Arena di Verona. Non posso fare altro che ringraziare il sindaco Damiano Tommasi, il Ministero della Cultura, il Ministero dello Sport, il Sottosegretario Gianmarco Mazzi, il Soprintendente Vincenzo Tinè e Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena, che hanno contribuito alla programmazione di questo importante appuntamento sportivo internazionale. Con loro, naturalmente, il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Verona Stefano Bianchini. Ultimo ma non certo per importanza il presidente del CONI Giovanni Malagò, il cui impegno ha contribuito alla realizzazione di questo nostro sogno ».