Campionati Europei Femminili: queste le Pool

Questa la composizione dei gironi:

Pool A: Belgio (Org.), Slovenia, Serbia, Polonia, Ucraina, Ungheria.

Pool B: Italia (Org.), Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Svizzera.

Pool C: Germania (Org.), Azerbaijan, Turchia, Repubblica Ceca, Svezia, Grecia.

Pool D: Estonia (Org.), Finlandia, Olanda, Francia, Slovacchia, Spagna.

SEDI ITALIANE-

Verona - Gara inaugurale all’Arena

Monza, Torino - Fase a Gironi

Firenze - Ottavi e Quarti di Finale

Le pools si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale e si affronteranno secondo il seguente schema.

(Ottavi di finale in Belgio)

A1 vs C4

A2 vs C3

A3 vs C2

A4 vs C1

(Ottavi di finale in Italia a Firenze)

B1 vs D4

B2 vs D3

B3 vs D2

B4 vs D1

Nei Quarti di finale (a Bruxelles e a Firenze) si affronteranno le squadre vincitrici che hanno disputato gli ottavi nello stesso paese.

Questo lo schema degli incroci.

Vincente B1 vs D4 - Vincente B3 vs D2

Vincente B4 vs D1 - Vincente B2 vs D3

Le semifinali e finali si giocheranno a Bruxelles.

LE PAROLE DEL CT DAVIDE MAZZANTI-

« Sono tutte squadre che conosciamo molto bene. L’orgoglio di giocare questa rassegna continentale in Italia, in quattro città, rappresenta un qualcosa di speciale. Ci gusteremo sicuramente il torneo. Le nostre aspettative sono alte, lo sappiamo. Abbiamo vinto l’ultimo titolo Europeo ed è stata un’emozione grandissima, sappiamo che confermarsi sarà ancora più difficile, ma abbiamo tutte le qualità per poter giocarci al meglio le nostre chances.

Conosciamo bene la struttura di questo torneo e sarà fondamentale sfruttare le partite del girone per crescere di condizione e farsi trovare pronti dagli ottavi di finale in poi, là dove non ci sarà possibilità d’errore. Anche se manca molto tempo, si sente già l’emozione per poter disputare la partita inaugurale in uno dei luoghi più iconici del nostro paese, non vediamo l’ora di scendere in campo all’Arena di Verona ».