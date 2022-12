ROMA- La Volleyball Nations League vedrà il proprio epilogo negli Stati Uniti e in Polonia. Il torneo femminile si concluderà dal 12 al 16 luglio presso il College Park Center Arlington in Texas dal 12 al 16 luglio. Il trofeo maschile verrà assegnato dal 19 al 23 luglio presso l'Ergo Arena di Danzica in Polonia.