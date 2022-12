Sitting Volley: l'Italia in Francia a caccia del pass europeo

MONT-SAINT AIGNAN (FRANCIA)- La nazionale maschile di sitting volley si giocherà, giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, un posto ai prossimi campionati Europei che si giocheranno in Italia. Otto formazioni saranno in campo a Mont-Saint Aignan (Francia) per l’European Championship Division B Men, torneo di qualificazione alla rassegna continentale.

Per il gruppo azzurro, arrivato in Francia nella giornata odierna, è giunto il momento decisivo. Dopo aver concluso l’ultimo periodo di preparazione al Centro Federale Pavesi di Milano, Capitan Gamba e compagni sono giunti in Normandia molto carichi: la mission è quella di continuare ad alzare il percorso di crescita iniziato dopo l’arrivo della nuova direzione tecnica targata proprio Alireza Moameri.

Al torneo prenderanno parte 8 squadre: nella Pool A sono inserite Francia, Lituania, Lettonia e Inghilterra, mentre nella Pool B Italia, Slovenia, Ungheria e Repubblica Ceca. Gli azzurri faranno il loro esordio domani giovedì 15 dicembre alle ore 11.30 contro la Repubblica Ceca, per poi chiudere la prima giornata alle ore 18.30 contro la Slovenia. Venerdì 16 dicembre alle ore 11 per il team azzurro è in programma invece l’ultimo impegno del girone contro l’Ungheria.

Conclusa la fase a gironi, la manifestazione proseguirà poi con quarti di finale, semifinali e finali.

QUESTI GLI ATLETI CONVOCATI DAL COMMISSARIO TECNICO ALIREZA MOAMERI-

Cristiano Crocetti, Federico Ripani (Scuola di Pallavolo Fermana); Emanuele Di Ielsi (ASD Termoli Pallavolo); Claudiu Daniel Farcas, Angelo Gelati (Giocoparma ASD); Massimo Paolo Gamba (Pol. Pall. Brembate di Sopra); Gregorio Guzzo (ASD Volley Palermo); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (ASD Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Fabio Marsiliani (ASD Fiano Romano Pallavolo); Davide Nadai (ASD Alta Resa).

LO STAFF AZZURRO-

Alireza Moameri (allenatore), Massimo Beretta (ass. allenatore), Mauro Guicciardi (medico), Antonella Iemma (fisioterapista), Guido Pasciari (capo delegazione) ed Elva De Sanctis (team manager).

LE POOL-

Pool A: Francia, Lituania, Lettonia, Inghilterra.

Pool B: Italia, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca.

IL CALENDARIO-



POOL A-



15 DICEMBRE-

ore 9.00 Francia-Lituania

ore 9.30: Lettonia-Inghilterra

ore 16.00 Francia-Lettonia

ore 16.30: Lituania-Inghilterra

16 DICEMBRE

ore 9.00 Inghilterra-Francia

ore 9.30: Lettonia-Lituania

POOL B-



15 DICEMBRE-

ore 11: Slovenia-Ungheria

ore 11.30: Italia-Repubblica Ceca

ore 18: Ungheria-Repubblica Ceca

ore 18.30: Slovenia-Italia

16 DICEMBRE-

ore 11: Italia-Ungheria

ore 11.30: Repubblica Ceca-Slovenia