Volley, due docufilm per celebrare lo straordinario 2022 azzurro

TORINO - Due docufilm per celebrare lo straordinario 2022 del volley italiano. Durante le celebrazioni della Hall of Fame della pallavolo italiana, che si sono svolte a Bologna ieri, sono stati presentati i trailer di due produzioni di Rai e di Sky Sport dedicate ai successi azzurri. Il primo è “Un anno straordinario” e racconta l’eccezionale impresa della Nazionale maschile che nel 2021 ha vinto, a sorpresa, l’Europeo e quest’anno si è laureata campione del mondo. Spazio anche per le azzurre a partire dalla bella soddisfazione del Europeo vinto a Belgrado contro le padrone di casa, per passare allo strepitoso successo in Volley Nations League e chiudere con il bronzo ai Mondiali. Il documentario, patrocinato e coprodotto dalla Federazione Italiana Pallavolo, andrà in onda, su Rai 2, il 13 gennaio e sarà disponibile su Rai Play. Sarà l’occasione per rivivere due anni di successi straordinari nel segno dell’azzurro.